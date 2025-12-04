Luis Díaz jugó hace un par de meses su primer partido oficial contra Stuttgart, al que le marcó y ganó en dicho duelo la Supercopa de Alemania. Ahora, en el marco de la fecha 13, el colombiano y dicho club en mención, se reencontrarán.

Este sábado por una nueva jornada de la Bundesliga, el cuadro rojo del que hace parte el guajiro irá a visitar a su rival de turno. En la previa quien apunta a ser el favorito es el visitante, que se mantiene invicto desde el arranque de la temporada a nivel local.

Luis Díaz celebró el gol que le dio el título a Bayern Múnich ante Stuttgart, por Supercopa de Alemania | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

De los 36 puntos posibles, los dirigidos por Vincent Kompany han alcanzado 34 de ellos. Solo un empate se dio hace un par de jornadas, sin afectar su permanencia en solitario en el liderato.

Por su parte, Stuttgart lleva un rendimiento promedio que lo ubica en el puesto 6. Su acumulado de 22 unidades, le permite estar en la lucha por el último cupo a torneos internacionales del año siguiente.

Canal que pasa Stuttgart vs. Bayern Múnich

Canal: Disney+.

Fecha: Sábado, 6 de diciembre

Hora: 9:30 a.m.

Estadio: MHP Arena

📌 𝗡𝗲𝘅𝘁 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵: Bundesliga-Duell in Stuttgart 🔥#Packmas gegen die Schwaben 👊 pic.twitter.com/zTUyPgCyFx — FC Bayern München (@FCBayern) December 4, 2025

Cierre del año como es debido

Cada vez son menos los partidos que le quedan a todos los clubes del mundo para despedir el 2025. Bayern quiere tener un fin de año como es debido, en busca de haber hecho gran parte del trabajo, para luego rematar en el próximo y así conquistar títulos.

En Bundesliga, como se mencionó, las cuestiones van ‘viento en popa’. Su más inmediato perseguidor es el Leipzig, al cual ya le sacan ocho puntos de diferencia faltando algo más de la mitad de la temporada 2025/2026.

Luis Díaz celebra el gol contra el St. Pauli. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Por Copa hace un día nada más que lograron una victoria vital ante Unión Berlín. Con un resultado de 2-3, el cuadro bávaro se pudo clasificar a la instancia de cuartos de final, donde espera conocer cuál será su próximo rival.

De dicha clasificación ajustada en Copa, el entrenador belga habló al término del juego. Para este el partido se dividió en dos tiempos, donde hubo fue bueno, mientras que el otro algo más agobiante.

“Creo que hicimos muchas cosas bien en la primera parte. La segunda parte fue una lucha, defendimos bien sus jugadas a balón parado y tuvimos mala suerte con el penalti”, analizó Kompany.

“Para mí, no fue penalti a Harry Kane. Su brazo y el del rival estaban en la misma posición. Cuando vas a por el balón con ímpetu, no debería haber penalti. Soy exdefensa y conozco estas situaciones”, sentenció sobre jugadas puntuales del juego.

“Espero que sigamos así y volvamos a Berlín [para la final]. Partidos como este son parte del camino”, dijo augurando regresar a la capital para jugar el partido por el título.

Luis Díaz sigue marginado de Champions League tras expulsión ante PSG. | Foto: Getty Images

Finalmente, la Champions League también es un compromiso para Bayern, el cual tendrá que enfrentar antes de que termine el 2025. Su rival será Sporting Lisboa, contra el que se verá el próximo martes, 9 de diciembre en Allianz Arena, desde las 12:45 p.m. (hora de Colombia).