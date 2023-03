“Que ponga en cintura a Jesurún y su banda”, la petición de Iván Mejía a la nueva ministra del Deporte

A María Isabel Urrutia, medallista olímpica de Colombia, la sacaron del Ministerio del Deporte por determinación del presidente Gustavo Petro, quien no le comunicó de manera directa la decisión. Ella se enteró a través de la alocución presidencial del 27 de febrero.

Poco pudo hacer en el cargo en ocho meses. De hecho, en las últimas semanas y tras el incidente en el que Alejandro Montenegro le pegó al jugador de Millonarios Daniel Cataño, surgieron dudas del enrolamiento en los estadios del país.

El Ministerio del Deporte, que lidera María Isabel Urrutia, firmó un convenio por 5.000 millones de pesos para implementar un sistema biométrico en los estadios. - Foto: guillermo torres reina

Su administración quedó expuesta al firmar un contrato interadministrativo de 4.950 millones de pesos con Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo) y lograr un diagnóstico sobre cómo debe implementarse el software de biometría.

Lo anterior quiere decir que se pagó a una empresa sin experiencia en fútbol por algo que ya está escrito en un decreto con una plata de la administración pasada, teniendo en cuenta que desde el Ministerio del Deporte que lideró Guillermo Herrera se creó el Decreto 1622 que buscaba estandarizar el proceso de adquisición y emisión de boletas, el ingreso a los estadios mediante la asociación del tiquete al documento de identidad que permita la verificación de antecedentes de los espectadores para el derecho de admisión.

“Del convenio vamos a sacar todas las herramientas. Es una empresa que está constituida por tres universidades y ha contratado con Contraloría, Policía, Alcaldías y Gobernaciones. Esto no es una consultoría, no es invertir en más de lo mismo. El decreto nos dice hágalo, pero necesitamos saber cómo hacerlo. Este sistema no tiene por qué fracasar. La idea es que el operador asuma costos adicionales”, indicó Fabio Alzate, secretario general del Ministerio, quien firmó el convenio en lugar de Jorge Hernán Colmenares, que aparece en Secop como responsable directo. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con el proceso.

“Quedó su nombre, pero saneamos ese vicio. Quizás él no entendió la figura contractual, él es experto en derecho deportivo, no en contratación y dijo que tenía dudas al respecto”, confirmó el mismo Alzate.

La noticia de la salida de María Isabel de la cartera deportiva generó reacciones como la del periodista de Iván Mejía. - Foto: Foto: León Darío Peláez.

La noticia de la salida de María Isabel de la cartera deportiva, generó reacciones como la del periodista de Iván Mejía.

“Siete meses después, nadie, absolutamente nadie, sabe qué hizo la gran María Isabel Urrutia en MinDeporte”, indicó.

Además, le puso una tarea especial al ministro entrante que tiene que ver con los dirigentes del fútbol profesional colombiano, en particular con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

“Se requiere un(a) funcionario que ponga en cintura a Jesurún y su banda. No más pasar de agache con la dirigencia del fútbol”, puntualizó.

Siete meses después, nadie , absolutamente nadie, sabe que hizo la gran María Isabel Urrutia en Mindeportes. Se requiere un(a) funcionario que ponga en cintura a JESSURUM y su banda . No más pasar de agache con la dirigencia del fútbol. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) February 28, 2023

Iván Mejía criticó fuertemente al presidente de la Fifa y otro reconocido periodista lo apoyó

El periodista, que se destacó en el pulso del fútbol de Caracol Radio, dijo que el presidente de la Fifa tiene un ego muy elevado y quería robarse todo el protagonismo de la entrega de premios que se llevó a cabo en la ciudad de París, en Francia. “No importa si es impopular, pero el ego de infantino es insoportable”, inició diciendo Iván Mejía.

Luego continuó el reconocido comentarista de fútbol su crítica hacia el directivo: “Abrió la ceremonia, entregó premios, las cámaras lo tenían que seguir. Es detestablemente antipático y fatuo. Ha convertido la Fifa en un culto a su vanidosa personalidad”, terminó diciendo el experiodista deportivo.