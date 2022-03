¿Qué tan cerca está Hárold Rivera de Atlético Nacional? El técnico contó detalles

Atlético Nacional pasa por un momento de transición importante en su banquillo técnico, el cual tendrá que manejar con sumo cuidado para tomar la decisión más acertada en la búsqueda por contratar el candidato idóneo para un club que busca no cometer los mismos errores de los últimos años y que lo han llevado a no tener el protagonismo que espera su hinchada en los torneos nacionales e internacionales.

Por el momento, el encargado es Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera, quien ha mostrado conocer la estructura interna del equipo para brindarle la posibilidad de sumar un buen resultado en el clásico paisa frente al Independiente Medellín, que le ha dado la posibilidad de tener un respiro al equipo, ante la marea de críticas que ha recibido por su temprana eliminación en la Copa Libertadores.

Hárold Rivera dirigió a Santa Fe entre 2019 y 2021.

Sin embargo, y aunque varias voces en Colombia apoyen al actual estratega, Nacional no cierra la posibilidad de contratar un nuevo nombre. Varios han estado sobre la mesa, incluido Hárold Rivera. Él reveló la tarde de este jueves en conversación con El VBar de Caracol detalles. “Me dijeron sobre Nacional y dije que claro. Sí hay rumores, sí me han dicho algo, pero no hay nada concreto”.

Recordando que Rivera se ha ausentado de la labor como técnico desde su paso por Independiente Santa Fe, el ibaguereño se refirió a cómo se dio en su momento su llegada al cuadro cardenal donde completó 84 partidos dirigidos: “Cuando yo vi el partido de Tolima-Santa Fe, el día del 4-0 antes de coger el equipo, un directivo se me acercó y me dijo, ‘usted se le mide a un reto de estos’ y le dije: lógico, para eso hemos estudiado y trabajado”.

Tras su salida en 2021 del equipo rojo, Rivera no ha vuelto tener trabajo en el fútbol colombiano ni fuera de él, razón por la que considera que ya es el momento indicado para que se presente una nueva oportunidad: “Ya tengo ganas de trabajar, ya hicimos el duelo, la autocrítica, todo lo que pasa, salimos de una institución grande. Ya el descanso fue muy largo y sí queremos estar en la raya. Desafortunadamente, en esta profesión le tiene que ir mal a un colega para que uno tenga una posibilidad”

Sobre su paso en la institución bogotana hizo un rápido balance en donde exaltó lo realizado en dicho momento, pero de igual manera hizo un crítica hacia la dirigencia que preside Eduardo Méndez, asegurando que les faltó material humano para haber logrado mejores resultados con el equipo: “Fueron más las cosas buenas. El equipo cuando llegamos no estaba en su mejor momento, disputamos unas semis, una final, Libertadores, y son muchas las reflexiones que tenemos al respecto. Fue un paso importante, se aprendió mucho y hay mucho que mejorar, pero también si hubiéramos tenido más de materia prima, hubiéramos podido hacer algo más”.

Finalmente, con cierta nostalgia habló de su despedida del cuadro albirrojo, dando muestras de agradecimiento a los directivos y demostrando que su paso por el equipo, a pesar de que no terminó de la manera deseada, resultó siendo enriquecedor para ambas partes: “Todo en la vida son resultados, hay instituciones que dan espera, otras no. Yo hubiera querido seguir en Santa Fe y se lo expresé al presidente. Yo sé que él también ha hecho su autocrítica según la campaña de nosotros, pero solo tengo palabras de agradecimiento. Desafortunadamente el segundo semestre del año no arrancamos bien. Para este año se replantearon, tiene un buen equipo y esperemos que sigan creciendo”.