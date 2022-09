“Que vean cómo se arreglarán” Julio Comesaña a Millonarios por convocatoria de Montero y Llinás

En los 26 convocados de la Selección Colombia, hay dos jugadores de Millonarios, Álvaro Montero y Andrés Llinás. Sin ellos, los embajadores enfrentará la final de la Copa Colombia contra Junior de Barranquilla.

“En cuanto al partido de Millonarios es un tema que a lo mejor se puede lograr la postergación del partido, no sé, es una idea, no lo sé yo, depende de Dimayor. Ojalá que se llegue a un acuerdo que no perjudique a nadie. A Millonarios sé que le van a citar a (Juan Pablo) Vargas también”, dijo Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia.

El partido contra México se llevará a cabo en Santa Clara, Estados Unidos, el martes 27 de septiembre; y la primera final de la Copa Colombia será en Barranquilla y se disputará el miércoles 28 del mismo mes.

“Tuve conversaciones, pero de ningún modo me pidieron nada, simplemente hablamos de fútbol y los jugadores que estamos siguiendo, pero ningún técnico me pidió nada, he tenido charlas con Alberto Gamero a quien admiro y respeto mucho, sé que se puede sentir perjudicado algún equipo por los llamados o no”, dijo Lorenzo cuando le preguntaron si alguno de los técnicos finalistas le pidió no convocar a sus jugadores.

De los jugadores de Millonarios, el timonel tricolor dio sus conceptos. Andrés Llinás recibe la oportunidad, además de sus condiciones y continuidad, por la lesión de Yerry Mina.

“Creemos que hace falta una renovación en esa zona del campo y vamos a ir viendo opciones, pero por distintas cosas nos decidimos por Andrés que está haciendo un muy buen torneo, es un jugador inteligente, de buena lectura y que tiene cosas interesantes para el puesto”, dijo del central del embajador.

El arquero del equipo de Gamero, salió expulsado contra Once Caldas y tiene dos fechas de suspensión, Lorenzo confesó que esa mala imagen que dejó en el juego lo hizo dudar de su convocatoria, pero decidió apoyarlo y hablar con él al respecto.

“Creemos que Álvaro está en un buen momento y que es el indicado para compartir esta convocatoria (...) Creo que se equivocó, tampoco fue que le pegó una trompada al rival, se equivocó, él lo sabe y lo vamos a hablar, pero tenemos poco tiempo y hay que aprovecharlo al máximo, esperemos que le dé mucho a la Selección”, puntualizó.

Por su parte, Julio Comesaña habló en El Alargue de Caracol radio sobre las ausencias del rival en la final de la copa y fue contundente.

“Pienso que Millonarios no depende únicamente de Montero y Llinás, han faltado jugadores y el equipo ha sido igual. Es un equipo consolidado futbolísticamente en las distintas fases de juego. En el fútbol ocurren muchas cosas con los partidos entre semana, ahora vamos a jugar nosotros en Pasto y después en casa con Millonarios. Ellos vendrán de 10 días sin jugar, nosotros no tenemos la culpa de eso. Imagínese el viaje a Pasto, después el lunes acá a Barranquilla y jugar el miércoles. Si les llaman jugadores de la Selección, bueno que vean cómo se arreglarán”.