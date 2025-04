En medio de una entrevista para el canal en YouTube del exjugador brasileño Romario, Raphinha dijo que contra Argentina, aprovechando que no iba a estar Lionel Messi en el campo, Brasil debería “darles una paliza”.

“Esperaba que repercutiera bastante. Sabía de la grandeza del juego. Es como que, de repente, la palabra no fue la correcta, aunque algunos lo interpretaron de una manera y otros de otra. Estoy preocupado por defender a los míos, sea en la selección o aquí en el Barcelona. Y cómo luchar independientemente de contra quien sea, por el bien de la selección. No me arrepiento de ninguna palabra que dije”, manifestó Raphinha en diálogo con TNT Sports Brasil.