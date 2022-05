Real Madrid cayó ante Atlético de Madrid en LaLiga de España

El reciente encuentro entre Real Madrid vs. Atlético de Madrid tuvo como vencedor al equipo de los colchoneros, quienes tuvieron un gran planteamiento futbolístico por parte de Simeone; sin embargo, el esloveno Jan Oblak salvó al Atlético en varias oportunidades de la segunda mitad del derbi jugado en el Wanda Metropolitano.

Fue el jugador belga Yannick Carrasco, de 28 años de edad, quien le dio esperanza a la hinchada del Atlético de Madrid, dando el primer y único gol del encuentro para el equipo español, esto después de un penalti determinado por el árbitro del partido al revisar el VAR; en esta acción pudo verificar el pisotón de Jesús Vallejo al brasileño Matheus Cunha, por lo que también recibió tarjeta amarilla.

Cabe destacar que el Real Madrid es el campeón del torneo español; hasta el momento se encuentra de primero en la tabla de posiciones de LaLiga, con 81 puntos. Por otra parte, Atlético de Madrid se encuentra de cuarto, con 64 puntos.

Luego de la derrota de los merengues, su técnico, Carlo Ancelotti, entregó algunas declaraciones a la prensa. “Fue un buen partido en la segunda parte, estuvimos cerca del empate. Tenemos que seguir así. La prioridad hoy era evitar problemas y dar minutos a los que tenían menos. Va a ser así los partidos que quedan. El jueves van a jugar los jugadores que jugaron menos minutos hoy”, dijo.

En la rueda de prensa también señaló que no es el momento para broncas. Aunque no estuvieron satisfechos con la primera parte del partido. “Fallamos muchos pases, hemos perdido duelos… en este tipo de partidos el aspecto mental es muy importante y a veces determinante. El Atlético tenía, en este sentido, ventaja, es normal. Nosotros no necesitábamos puntos, necesitábamos jugar un buen partido; en la segunda parte lo hicimos mejor. Necesitábamos dar descanso a los que estaban cansados, evitamos problemas”, destacó.

Liverpool vs. Real Madrid: ¿cuánto cuesta ir a ver a Luis Díaz en la final de la Champions?

El Stade de France de París, casa de la selección francesa, prepara sus instalaciones para recibir el gran partido de la temporada en Europa. Liverpool vs. Real Madrid será el duelo decisivo después de vivir dos intensas semifinales en las que los reds tuvieron que remontar en casa del Villarreal y los merengues hicieron realidad otro milagro para eliminar al Manchester City.

Todo el mundo se paralizará el próximo 28 de mayo para vivir la gran final que enfrentará a dos técnicos de gran experiencia como Jürgen Klopp y Carlo Ancelotti, además de estrellas del deporte como Karim Benzema, Mohamed Salah, Luka Modric y Sadio Mané, entre otros.

Los ojos de Colombia estarán puestos en la presentación de Luis Díaz, jugador determinante para que el Liverpool superara su llave de semifinal y se instalara en su tercera final de las últimas cinco ediciones. En 2018 cayó ante el Real Madrid, en 2019 venció al Tottenham y este 2022 quiere repetir el que sería el primer título europeo para el atacante guajiro.

La Uefa espera colmar las tribunas del Stade de France para un partido que se antoja a revancha por lo que sucedió hace unas temporadas en Kiev. Aquel partido que los españoles ganaron 3-1 se vio empañado por la lesión de Salah en los primeros minutos del encuentro, producto de un agarrón de Sergio Ramos en la mitad del campo.

París puso a disposición 75.000 entradas para el partido, de las cuales 50.000 serán abiertas al público. Cada club tendrá derecho a repartir 20.000 de esas entradas a sus socios, mientras que las 10.000 restantes estarán a disposición de personas en todo el mundo, aunque la gran mayoría de ellas ya se encuentran vendidas.

Los precios oficiales que entrega la Uefa oscilan entre los 50 euros ($216.000) y 690 (casi $3 millones), esto dependiendo la ubicación dentro del escenario. Para los colombianos será imposible aspirar a una de las 20.000 entradas con las que cuenta cada club, a menos que sea socio, por lo que la única salida sería conseguir una entrada revendida que ya escala hasta los 3.700 y 6.000 euros, es decir, entre $16 y $25 millones.

Aparte de las entradas, el compatriota que quiera ir a ver a Luis Díaz también tendrá que contar con el valor de los vuelos ida y vuelta a París. El costo por trayecto está alrededor de los 4 o 5 millones.

Por último, las habitaciones de hotel están entre $700.000 a $2 millones, dependiendo las características y la ubicación cerca del estadio donde chocarán Real Madrid y Liverpool. En total, el viaje a la final de Champions League superaría los $20 millones, un lujo que muy pocos pueden darse.