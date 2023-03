Real Madrid dejó escapar importante novedad de Linda Caicedo tras salir gravemente lesionada

Desde el pasado sábado 18 de marzo, cuando el país entero estaba expectante del juego de Real Madrid ante Tenerife en el fútbol femenino español, se prendieron las alarmas de preocupación por una dura falta que recibió Linda Caicedo.

La futbolista colombiana, que hacía de titular, tuvo que ser sustituida de inmediato producto de un gran dolor que sintió en la espalda tras querer moverse.

Visiblemente triste, la atacante joya de Colombia se despidió de la hinchada entre lágrimas y, a la par, los aficionados en el estadio Alfredo Di Stéfano le retribuyeron la entrega con sonoros aplausos desde las gradas.

Desde el momento en que sucedió la falta, se empezó a especular sobre la gravedad de la lesión para la cafetera y si le significaría, tal vez, perderse algunos partidos venideros con el conjunto blanco.

Linda Caicedo rompió en llanto tras el duro golpe - Foto: Getty/Twitter: @ArevaloJuanP

Por fortuna, una voz autorizada en las últimas horas dio el primer parte de tranquilidad sobre la salud de Linda Caicedo. Quien se pronunció fue Cisco Terreros, representante de la futbolista, que aseguró en conversación con Gol Caracol que todo fue parte de un ligero susto: “Ya está bien, al 100 %”.

Además, complementó de manera detallada sobre lo que había pasado a ras de cancha y que, en principio, no presagiaba nada bueno por las lágrimas de la protagonista: “Solo fue un golpe en la espalda, en el coxis. La revisaron bien después del partido”.

Para concluir, dijo que los días siguientes serán positivos para Caicedo y que próximamente estaría nuevamente a la par de sus compañeras en el Real Madrid: “El lunes tiene terapia pequeña y ya vuelve a entrenar el martes”.

Por fortuna para los seguidores de Caicedo, el cuadro merengue dejó escapar este martes 21 de marzo, en uno de los videos de la práctica del día, que la futbolista de la Selección Colombia había entrado en la dinámica del grupo, sentenciando que su recuperación fue satisfactoria apenas un par de días después del duro choque que tuvo.

Linda Caicedo fue titular con el Real Madrid Femenino. Foto: Real Madrid. - Foto: Foto: Real Madrid.

De la colombiana, por parte del club no se tuvo ni reporte del golpe, tampoco de su estado de salud y mucho menos de cuándo volvería. No obstante, verla caminando ya en el campo de juego, donde realizan diariamente los entrenamientos las ‘vikingas’, da a entender que a lo mejor la futbolista no hizo trabajo a la par del grupo, pero que con procesos de rehabilitación durante la semana estará a punto para el siguiente juego.

De recuperarse en su totalidad, la colombiana podría estar siendo tenida en cuenta para su primer clásico ante el Barcelona, programado para el próximo sábado, 25 de marzo, desde las 12:15 p. m. (hora de Colombia) que será transmitido por DAZN, servicio de streaming dedicado a eventos deportivos.

Importante galardón

El pasado 15 de marzo Linda fue elegida como la Reina de América, es decir, la mejor jugadora del continente, convirtiéndose en la primera colombiana en quedarse con el galardón.

El premio, entregado por el rotativo El País, suele condecorar al mejor jugador de América, pero la categoría de mejor jugadora apareció en la edición 2022, en la que la brasileña Tamires, del Corinthians, ganó.

Linda Caicedo espera celebrar con la Selección Colombia Femenina el título de la Copa Mundial de Mayores en 2023. - Foto: Getty Images/Sebastian Barros/NurPhoto

Este año el turno fue para Linda Caicedo, que sigue marcando historia en el balompié cafetero. Las otras dos finalistas del premio fueron la argentina Yamila Rodríguez y la brasileña Bia Zaneratto, ambas militantes de Palmeiras, vigente campeona de la Copa Libertadores. No obstante, la colombiana se impuso a ellas.

Linda Caicedo no solo firmó un 2022 de ensueño con Deportivo Cali, con el que brilló en la Copa Libertadores, sino con la Selección Colombia en las categorías Sub 17 y de mayores: con la primera de ellas se coronó subcampeona del mundo en la India y con la segunda fue subcampeona de América. Una hazaña para recordar.