Real Madrid golea al Racing y se pone a tiro del Barcelona: tabla de posiciones en España

Real Madrid tenía la tarea de ganar, y no la desaprovechó. Este domingo, 1 de noviembre de 2026, La Casa Blanca venció por 3-0 al Real Racing de Santander, en la fecha 11 de LaLiga de España.

La joya del Real Madrid que la Selección Colombia le quiere quitar a España: joven prometedor

Vapuleada del Barcelona al Alavés mueve la tabla de posiciones en España: presión para Real Madrid

El compromiso se desarrolló en el Campos de Sport de El Sardinero de Santander, España, y acabó siendo un día amargo para los locales. Sin embargo, el triunfo del Real Madrid tiene implicación directa en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones en España: Real Madrid, a tres puntos del Barcelona

FC Barcelona sigue siendo líder de LaLiga de España con 30 puntos en 11 partidos jugados. Segundo asoma Atlético de Madrid con 28 unidades, en la misma cantidad de juegos que los blaugranas.

Producto de su buena racha reciente, Real Madrid sigue tercero (27 puntos) pero ahora está a tiro del Barcelona: los separan tres puntos, mientras que queda a solo uno del Atlético de Madrid.

Tabla de Clasificación LaLiga Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Barcelona 11 10 0 1 46 12 34 30 2 Atlético Madrid 11 9 1 1 22 8 14 28 3 Real Madrid 11 9 0 2 28 10 18 27 4 Real Betis 11 7 2 2 18 15 3 23 5 Real Sociedad 10 6 1 3 19 18 1 19 6 Sevilla 11 5 2 4 17 19 -2 17 7 Athletic 9 3 3 3 12 9 3 12 8 Villarreal 11 3 3 5 15 15 0 12 9 Celta de Vigo 11 2 6 3 10 10 0 12 10 Alavés 11 3 3 5 15 17 -2 12 11 Rayo Vallecano 10 3 3 4 15 20 -5 12 12 Getafe 11 3 3 5 8 16 -8 12 13 Deportivo 10 2 5 3 13 13 0 11 14 RCD Espanyol 11 3 2 6 13 14 -1 11 15 Osasuna 10 3 2 5 10 20 -10 11 16 Racing de Sa... 11 3 2 6 15 29 -14 11 17 Elche C. F. 10 2 4 4 14 17 -3 10 18 Levante 11 2 4 5 16 21 -5 10 19 Valencia C. F. 10 1 3 6 7 17 -10 6 20 Málaga 11 0 5 6 8 21 -13 5

La zona de competencias europeas la completan Real Betis, Real Sociedad y Sevilla.

En contraste, los tres puestos de descenso parciales se los llevan Levante, Valencia y Málaga. Estos tienen la obligación de sumar de a tres la mayor cantidad de partidos que puedan para abandonar la zona roja.

Así fue la goleada del Real Madrid 3-0 sobre Real Racing de Santander

El partido no estuvo exento de polémicas, y nada más de arranque apareció la primera. Sobre los 11′ del primer tiempo, el árbitro pitó un penal que generó dudas, y que Kylian Mbappé se encargó de cambiar por gol. Era el 1-0 parcial que encaminaba la goleada merengue.

¡EL ÁRBITRO COBRÓ LA PENA MÁXIMA Y KYLIAN MBAPPÉ LO CONVIRTIÓ EN GOL! El francés, quien recibió la falta en el área, puso el 1-0 de penal para Real Madrid contra Racing de Santander. #LaLigaEnDSPORTS #RacingRealMadrid https://t.co/PLjeDuYcOd — DSPORTS (@DSports) November 1, 2026

10 minutos después, a los 21′ del primer tiempo, Jude Bellingham corrió al espacio, se sacó al portero del Racing de Santander, y definió con el arco a merced para colocar el 2-0 que daba tranquilidad a Mourinho.

JUDE BELLINGHAM — WHAT A PLAYER ! https://t.co/YX3XN68RdK — Kobi (@UTDKobi) November 1, 2026

Finalmente, Real Madrid liquidó el partido a su favor antes del descanso. Un verdadero golazo de Yan Diamondé, a los 36 minutos del primer tiempo, puso cifras definitivas en Santander y colocó el 3-0 final a favor de los merengues.

WHAT A GOAL YAN DIAMONDE WANTED TO TEAR THE NET https://t.co/r4XQvajO56 — Nelly Plutos (@NellyPlutos) November 1, 2026

Ahora, Real Madrid se concentra en su próximo partido. Será el miércoles, 4 de noviembre de 2026, visitando al AEK por la fase de liga de la Champions League.