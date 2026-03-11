Real Madrid sorprende con convocatoria para enfrentar al Manchester City por Champions League

El centrocampista francés Eduardo Camavinga es la principal novedad en la convocatoria del Real Madrid ante el Manchester City para el encuentro de este miércoles por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, duelo para el que el técnico Álvaro Arbeloa cita a seis canteranos.

Real Madrid comenzará de local la serie. Foto: Real Madrid

Además del mediocentro galo, que se perdió los encuentros ante RC Celta y Getafe CF por un problema bucal, el entrenador salmantino también recupera para el trascendental partido frente al equipo de Pep Guardiola al central español Dean Huijsen, baja frente al Celta por acumulación de tarjetas amarillas, y al atacante argentino Franco Mastantuono, sancionado en LaLiga EA Sports.

Pero Arbeloa tiene las bajas de Kylian Mbappé, que se perderá su cuarto partido consecutivo por un problema en la rodilla, y de los lesionados Álvaro Carreras, David Alaba, Éder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Rodrygo Goes. Así, el salmantino completa la lista con seis canteranos: el portero Fran González; el defensa Diego Aguado; y los centrocampistas Jorge Cestero, Manuel Ángel Morán, César Palacios y Thiago Pitarch.

Así, la convocatoria la integran los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González; los defensas Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen y Diego Aguado; los centrocampistas Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Pitarch; y los delanteros Vinícius Júnior, Gonzalo García, Brahim Díaz y Mastantuono.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, se mostró positivo en cuanto a la recuperación de Mbappé. Foto: Getty Images

Donnarumma, a controlar las emociones

El portero del Manchester City Gianluigi Donnarumma indicó que en el duelo de ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid tienen que “saber controlar las emociones” puesto que jugar en el Santiago Bernabéu “no es fácil”, y que los blancos son “uno de los favoritos” para ganar el título.

“Sin duda el Real Madrid es uno de los favoritos para ganar la Champions. La historia habla y están acostumbrados a estos partidos, pero se van a encontrar un equipo enfrente con ganas de sorprender y con hambre. Conocemos el ambiente y es importante gestionar algunas situaciones pensando en la vuelta. Tenemos que saber controlar las emociones porque jugar en este estadio no es fácil”, afirmó el portero italiano del Manchester City en la rueda de prensa previa a la ida de octavos de final de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu.

Donnarumma habló sobre la ausencia de Kylian Mbappé, un “gran amigo” al que desea que se “recupere pronto” y que espera que esté en “la vuelta”. “Es uno de los mejores del mundo. Como portero no tenerlo enfrente puede ser una ventaja porque tienes menos trabajo que hacer. Pero los que los van a reemplazar son todos campeones, por lo que la tensión va a ser la misma”, añadió.

El portero italiano #25 del Manchester City, Gianluigi Donnarumma (izq.), estrecha la mano del delantero noruego #09 del Manchester City, Erling Haaland (der.) Foto: AFP

En cuanto al duelo frente a Thibaut Courtois apuntó que es “indudablemente uno de los mejores del mundo” y que siempre lo ha “admirado”. “Siempre ha estado en el Top Mundial, por lo que tengo todo que aprender de un portero como él, como jugar sin complicaciones a nivel mental. Espero que nos deje un poco de espacio para marcar algún gol”, bromeó.

“Tengo que agradecerle a los compañeros y todos los líderes del equipo que me hayan acogido muy bien. No es fácil cambiar de ciudad y equipo. También tenemos jugadores jóvenes a los que les estoy echando una mano en algunas situaciones porque tengo bastante experiencia. Somos un equipo muy bien equilibrado porque tenemos excelentes jugadores que han ganado mucho y otros jóvenes que están creciendo”, explicó sobre su adaptación al equipo en su primera temporada.