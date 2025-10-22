Real Madrid afrontará el miércoles otra prueba frente a la Juventus en la tercera jornada de la Liga de Campeones, antes del Clásico contra el Barça del próximo domingo.

La dupla, que comenzó a engrasar la maquinaria el pasado curso con tres tantos, vive un momento de máximo apogeo desde el arranque de la campaña: el delantero galo acumula 15 goles en 11 partidos, de los cuales 6 de ellos nacieron de las botas del centrocampista turco, afianzado esta temporada como titular.

Plantel del Real Madrid mantuvo la punta de LaLiga antes del clásico vs. Barcelona | Foto: Getty Images

Desde la primera jornada del campeonato doméstico contra el Oviedo hasta el Getafe el pasado domingo, la conexión ha sido letal. El Levante, el Kairat Almaty y la Real Sociedad también sufrieron la combinación entre ambos.

Incluso el Atlético encajó el primer tanto en el derbi madrileño debido a su entendimiento dentro del campo, aunque el conjunto colchonero fue capa de remontar y ganar 5-2 en el Metropolitano, en el primer gran envite de los madridistas esta temporada.

El choque del pasado domingo en el Coliseum getafense estuvo atascado buena parte hasta que entró Güler, que cambió la dinámica de su equipo tras empezar a aparecer entre líneas y galvanizar el ritmo.

Instantes después de su entrada sobre el césped, el turco asistió magistralmente al galo que marcó el tanto de la victoria del Real Madrid que lo aupó al liderato de nuevo.

Real Madrid, en los pies de Mbappé

Mbappé parece haber encontrado al socio ideal. El de Bondy ataca los espacios y Güler, que goza de más libertad de movimiento, asiste con una facilidad sorprendente para que el primero perfore la portería rival.

Bajo las órdenes del italiano Carlo Ancelotti el curso anterior, el mediocentro otomano apenas jugó; en cambio, el futbolista se encuadra a la perfección en esta campaña en los sistemas de Xabi Alonso, muchos más ofensivos que los de su predecesor.

Kylian Mbappé, Real Madrid | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Güler, que está aportando visión y, sobre todo, el último pase, se ha hecho un hueco en detrimento del inglés Jude Bellingham, que todavía está renqueante de su operación en el hombro en pretemporada.

Ante un calendario tan apretado, en el que la plantilla disputará casi siempre dos partidos por semana, el técnico vasco necesitará administrar el reparto de minutos.

Una dupla galáctica

El rendimiento de Mbappé y Güler juntos hace que ambos probablemente salgan de entrada ante la Juventus, en el segundo encuentro con más empaque de la temporada, para mantener el pleno de victorias en la competición continental, aunque la escuadra italiana no llega en su mejor momento.

La “Vecchia Signora” viene de cosechar su primera derrota en la Serie A frente al Como por 2-0 y se sitúa en la séptima posición de la tabla.

Además, el cuadro piamontés empató en sus dos enfrentamientos de Champions, ante el Borussia Dortmund (4-4) en Turín y en Villarreal (2-2).

Dusan Vlahovic, goleador de Juventus, en busca de aguar la fiesta a Real Madrid. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La dupla mágica blanca intentará sincronizarse de nuevo para vencer a la Juventus y plantarse con gran optimismo al duelo ante el Barça en el Santiago Bernabéu el domingo.

Además, esta sociedad de conveniencia serviría también para que Güler -al que ya se le está comprando con el barcelonista Pedri González- se consolide como figura emergente en el fútbol mundial y Mbappé aumente su efectividad goleadora y pueda batir incluso récords como artillero.

Hora y canal para ver en vivo

Real Madrid vs. Juventus

Fecha 3 - Champions League

Hora: 2:00 p.m.

Canal: ESPN 2

Estadio: Santiago Bernabéu