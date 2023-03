“Renuncié a diez millones de euros”: Gianluigi Buffon recordó el peor error de su carrera y le puso fecha a su retiro

Uno de los arqueros más experimentados del fútbol, quien marcó una época en el deporte cargada de títulos, Gianluigi Buffon, anunció la fecha de su retiro de las canchas. ¿Cuándo será?

Al hablar de Buffon, se le hace mención a uno de los guardianes del pórtico más emblemáticos de la historia del fútbol, siendo uno de los mejores arqueros de las últimas décadas. A diferencia del promedio de los futbolistas, con más de 40 años sigue activo en el deporte. Con 45 años, está defendiendo los colores del Parma, el club que lo vio surgir.

Gianluigi Buffon durante su paso por la Selección italiana. - Foto: EFE/Carlo Ferrro

Inició su carrera en 1995 y, luego de seis meses, fue traspasado a la Juventus, donde pasó sus mejores años, rodeado de otras estrellas de la élite y títulos por montones. En 17 años, jugó en 656 partidos, encajando 518 goles. En su palmarés con el cuadro de Turín, ganó en su primera etapa un total de nueve campeonatos de Serie A, una Europa League, cinco Coppa Italia, seis Supercopas italianas y una serie B. El mayor título a niveles de clubes en Europa, la Champions League, se le fue esquivo en tres ocasiones (2003, 2015 y 2017).

En 2018 hizo un paso al costado, saliendo de la Juventus como una leyenda, de los pocos del plantel que se mantuvo allí cuando el escándalo del Calciopoli se destapó, obligando al club a disputar la segunda división del fútbol italiano. Buffon fue uno de los referentes que se quedó. Fue traspasado al Paris Saint-Germain para la temporada 2018/19, ganando la Ligue 1.

Buffon durante su paso por el Paris Saint-Germain. - Foto: REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

Sin embargo, su paso por Francia tan solo duró una temporada, dado que al año siguiente volvió a su hogar en Turín, donde estuvo en su segunda etapa. Permaneció allí hasta 2021, cuando decidió volver al Parma con 43 años. Hasta el momento, es el segundo jugador con más partidos en la historia de la Juventus, participando en 685. Solamente es superado por su excompañero Alessandro Del Piero (705).

A nivel de Selección nacional, Buffon también hace parte de la historia de su país. En más de una década fue frecuente verlo debajo del arco de Italia, participando en Eliminatorias, Eurocopa, Confederaciones y Mundiales. Su mejor momento fue, sin duda, la cita orbital del 2006, cuando hizo parte del último plantel italiano campeón del Mundo. El guardameta se encargó de atajar penales en la final, dándole la cuarta estrella a la Azzurra.

En 2017 estuvo cerca de marcar un hito en el fútbol. Para ese momento, ya había disputado cuatro mundiales, por lo que iba en busca de la quinta y entrar en la historia del deporte. Sin embargo, luego de muchos años, Italia no clasificó y Buffon se quedó sin aquella posibilidad.

Buffon hizo parte del plantel campeón del mundo en 2006. - Foto: EFE

En una transmisión en vivo en Twitch, el arquero acompañó a su excompañero Christian Vieri, recordando momentos de las carreras de ambos. En un punto, habló de su efímera etapa en el PSG. “Fue la experiencia más bonita de mi vida. Me sentía un hombre libre. Aprendí rápidamente el francés, hablaba con la gente por la calle, visitaba museos. Tenía la sensación de jugar en un equipo buenísimo”, indicó al mencionar que, con el plantel de ese momento, creyó que ganarían la Champions League. Sin embargo, para la siguiente temporada fue notificado en que no sería tomado en cuenta para el torneo internacional, lo que hizo que volviera a Turín.

El arquero habló sobre su partido contra el Manchester United para los octavos de final de la Champions acotando que fueron mejores en la ida y dominaron, pero fueron eliminados en la vuelta, “Esa fue la mayor decepción de mi carrera”, expresó después del 2-0 en Old Trafford, pero en París recibieron un resultado de 1-3 dejándolos por fuera de la competencia. Lamentó la decisión de irse del París, calificándolo como el peor error de su carrera al renunciar a diez millones de euros.

Finalmente, le puso la fecha cuando colgará los botines. “Me gustaría retirarme después de la próxima temporada, no más. Soy competitivo y no quiero que me consideren un segundo”.