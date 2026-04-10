Renunció al Mundial 2026: figura habría elegido dinero en su club, por encima de la selección

¿Ganar 7.6 millones de dólares anuales, o ir al Mundial 2026?. En esa encrucijada estaría el jugador mexicano Hirving Lozano, de 30 años, quien ya le habría dado la espalda a su país y habría decidido mantenerse en San Diego FC de la MLS.

Esta noticia ha retumbado durante las últimas horas en México. En dicha nación, los reportes hablan de que, a pesar de una charla del entrenador nacional Javier Aguirre con la figura de su país, este se habría negado a salir del club en el que está.

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El historial del caso va de la siguiente forma: en primera medida, el atacante hacia octubre de 2025 habría tenido un caso de indisciplina en su club. Eso le habría traído consecuencias no solo en el equipo, sino también en su país.

Según los reportes ofrecidos por la prensa deportiva, al jugador lo habrían apartado en San Diego. Asimismo, en la ‘Tri’, el seleccionador le habría dado a conocer que no estaría conforme con dicha forma de actuar.

Ante ese suceso en Estados Unidos, al ‘Chucky’ le habrían propuesto que para ponerse a punto para el Mundial se fuese a otro equipo en México, o que escuchara propuestas como la de Real Oviedo para no quedarse sin actividad.

Hirving Lozano posa con el balón oficial del Mundial 2026 Foto: FIFA via Getty Images

Ahí justo radicaría el punto central de todo, debido a que Lozano habría preferido cumplir el contrato que mantiene con San Diego FC hasta 2028, recibiendo 7.6 millones de dólares anuales, así le costara perder la Copa del Mundo y mantenerse inactivo de partidos oficiales hasta el fin de su vínculo.

Actualmente lo que se ha podido conocer es que el mexicano permanece entrenando en la sede del equipo de la MLS, pero que no es tenido en cuenta por el director técnico, Mikey Varas, ni tampoco por ninguna dependencia del onceno de California para encontrar acuerdo alguno.

Prensa de México lo confirma

Las redes sociales se han inundado de versiones de periodistas mexicanos, quienes dan como un hecho que su país tiene otra baja en el plantel. Esta vez por el deseo del jugador de poner por encima dinero, antes que su nación y representarla en el Mundial.

“Javier Aguirre tuvo una plática con el jugador mexicano donde le pidió buscar equipo y mantener actividad de cara a la justa mundialista. Lozano prefirió quedarse en San Diego aún sin jugador, pero cobrando su sueldo millonario”, es a lo que apunta Antonio Nelli en X.

Christian Ramírez reveló todo de manera algo más detallada: “Hirving “Chucky” Lozano renunció al Mundial con Selección de México para seguir con un sueldo de 7.6 mdd al año con San Diego FC”, fue lo que señaló.

“Tuvo platicas con Javier Aguirre quién lo consideraba para el listado de 26 pero con la condición de qué jugará. El Chucky tampoco accedió a ir a Real Oviedo tras la propuesta de Jesús Martínez Patiño”, agregaron sobre el caso.

Hirving “Chucky” Lozano, frente a la selección Uruguay Foto: Getty Images

En noviembre de 2025 fue la última publicación de Lozano relacionada con su club en su cuenta personal de Instagram. De ahí en adelante, nada más. El pasado 1 de abril puso “trabajando fuerte”, junto a un video en el que entrena solo y sin indumentaria del club.