“Revancha”: Aldo Leao Ramírez prende la mecha de la final entre Nacional y Tolima

Un nuevo capítulo entre Atlético Nacional y Deportes Tolima se escribirá en el fútbol colombiano, luego de la recordada final de 2018 cuando el cuadro de Ibagué asaltó el Atanasio Girardot, lo silenció y se llevó el título con un estadio repleto por la hinchada verdolaga.

Ahora, cuatro años después, el fútbol da revancha al equipo de Medellín que se reencuentra con su piedra en el zapato en la instancia más importante del torneo. La llave que iniciará en territorio de los verdes y finalizará en el de departamento del Tolima, será un duelo vibrante y desde ya, exjugadores de los equipos en contienda calientan la final.

Uno de los que ha dado las primeras declaraciones ha sido Aldo Leao Ramírez, con pasado por el equipo paisa en el que dejó un legado importante. El volante durante este viernes –17 de junio– en conversación con El VBar de Caracol Radio, dio sus primeras impresiones sobre el juego.

#YoEscuchoElVbarCaracol













“A raíz de esa vez de la final que se perdió, todos los partidos y finales son diferentes, ha pasado mucho tiempo, ellos no tienen los mismos jugadores y todos los partidos son diferentes y más tratándose de una final. Lógico que cuando son finales ninguno quiere perder y más como lo que sucedió, se toma como una revancha”, aseguró en primera medida, sentenciando que para los verdes sí será un partido diferente.

Recordando lo sucedido en 2018, expresó: “Dolió porque hicimos un trabajo de visitante en un partido complejo. Sucedieron muchas cosas, en ese último minuto ese gol de cabeza deben pasar muchas cosas para que eso se dé. El equipo llega con un envión anímico importante a los penales. El haber ganado esa final no te da la garantía que vas a ganar esta final, son partidos diferentes, técnicos diferentes”.

A su vez, se despojó de su cercanía con Nacional y exaltó el papel de los pijaos en los últimos años: “Lo del Tolima no se puede desconocer, es un proceso de años atrás. Anteriormente, Tolima siempre ha tenido buenos jugadores y era difícil ganarle. No se llegaba a instancias finales, pero ahora se ve más porque ha ganado finales y eso lo ha hecho importante, pero no se puede descartar, algo ha hecho la directiva porque es la tercera final. Tiene buenos jugadores que marcan diferencia y cambian la historia de un partido”.

¡Feliz fin de semana finalistas! 🟢⚪️ pic.twitter.com/6WeTH5rvTR — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 17, 2022

Sobre el partido que se desarrollará en los próximos días, analizó: “Veo una final muy pareja. Veo un Nacional muy fuerte, hay que resaltar lo que ha hecho el profe Hernán Darío Herrera, esta vez le han dado más de tiempo y se ha notado. Yo veo una final pareja, un Nacional muy fuerte de local”.

Saliendo un poco del espectro local y la final de la Liga colombiana, se refirió a la llegada de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, equipo del cual hizo parte en el camino a Brasil 2014: “Yo lo resalto porque trabajé y estuve en un proceso. Él hizo un trabajo fundamental. Como número uno hay que ver el comportamiento, porque no es fácil cuando eres la cabeza del grupo, el conocimiento lo tiene, falta ver. Con los jugadores que tiene Colombia, no cabe la menor duda que no va a haber ningún problema y que vamos a estar en el próximo Mundial”.

Así se jugará la final de la Liga BetPlay Dimayor

Final de ida

22 de junio

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Final de vuelta

26 de junio

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+