Revelan ‘jugadita’ que Club León quiso hacer ante el TAS: no les salió y ahora los perjudica

La ‘jugadita’ de León

El equipo de James Rodríguez ha hecho todo lo posible para salir victorioso de este fallo, sin embargo, el éxito en la apelación no está en sus manos.

La jugadita no le salió a La Fiera y ahora podría perjudicarlos en el juego de ajedrez. “Yo no sabía que el bufete de abogados que contrató Alajuelense (Sportia Law) ha llevado 37 casos y todos los ha ganado, entonces esto da una sensación de seguridad para los manudos y también me dijeron que el León contactó a este grupo de abogados, pero ya estaban representando a Alajuelense”, agregó Barrantes.