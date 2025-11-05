Revelan lista de equipos que quieren a Dayro Moreno: Once Caldas dio primera respuesta

Parece que con 40 años, Dayro Moreno sigue teniendo interés de varios equipos en el mercado. Su rótulo de goleador en el FPC, además de sus recientes actuaciones y el llamado a Selección Colombia, lo pondrían en el radar.

Cabe recordar que Dayro Moreno tiene contrato con Once Caldas hasta diciembre de este 2025. Eso quiere decir que la continuidad del experimentado goleador en el blanco blanco sería tema de conversación en las próximas semanas.

Sin embargo, en las últimas horas se movieron las redes sociales con detalles sobre una posible salida de Dayro de Once Caldas. Su destino sería en el FPC.

Lista de equipos que quieren a Dayro Moreno

El periodista Alexis Rodríguez reveló, en su cuenta de X, que son un total de tres equipos en Colombia los que buscan quedarse con los servicios de Dayro de cara al 2026. Esto en caso de que el goleador busque un nuevo aire en su carrera.

Cabe recordar que Dayro Moreno tiene amplio recorrido en el FPC y en el exterior. Fuera del FPC se ha desempeñado en países como México y Argentina, pero siempre dejó claro que el club de sus amores es Once Caldas.

Ya a nivel local, además del blanco blanco, Atlético Nacional, Millonarios, Junior de Barranquilla y Bucaramanga también tuvieron en sus filas al reconocido atacante.

Dayro Moreno como capitán y figura del club de sus amores: Once Caldas. | Foto: Colprensa: Santiago Álvarez

Primera respuesta de Once Caldas sobre el futuro de Dayro Moreno

Dayro siempre ha sido claro afirmando que su intención es continuar en Once Caldas. Por eso, el mismo periodista Alexis Rodríguez reveló la primera respuesta de Once Caldas en cuanto a una posible renovación del jugador.

“Hay que esperar”, le dijeron a Rodríguez. Eso quiere decir que la continuidad del delantero en el equipo de Manizales no estaría 100% garantizada, por lo que las próximas semanas serán claves en cuanto al tema.

DAYRO MORENO

¿Renovación ⚪️⚪️?

"Hay que esperar"

(3 equipos 🇨🇴 interesados)



DEP. CALI

A ninguno de los que se les termina contrato en diciembre se le renovará, la única duda es Varela



Billy Arce está en lista de potenciales… pic.twitter.com/WyNHqJknCD — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) November 6, 2025

Cabe recordar que fueron las buenas actuaciones de Dayro Moreno las que lo pusieron nuevamente en Selección Colombia. Aunque tenga mucha competencia en el puesto de delantero, el experimentado futbolista buscaría ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

Tener continuidad y hacer goles se hacen dos ítems indispensables para que Moreno pueda ser uno de los elegibles de cara a la próxima cita orbital. Por eso, un club competitivo en 2026 es primordial.

Dayro Moreno fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo, en Selección Colombia, en la última fecha eliminatoria al Mundial 2026. | Foto: Getty Images