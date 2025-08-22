Suscribirse

Deportes

Revelan primera oferta desde Europa por Marino Hinestroza: esta sería la millonaria cifra

Atlético Nacional corre riesgo de perderlo, tras la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

22 de agosto de 2025, 4:38 p. m.
Bogotá. Marzo 04 de 2025. Fortaleza CEIF enfrenta a Atlético Nacional, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 7, en el estadio Nemesio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca).
Marino Hinestroza celebrando un gol contra Fortaleza en la Liga Betplay 2025 | Foto: Lina Gasca

Aún cuando falló el penal contra São Paulo en la tanda decisiva de Copa Libertadores, Marino Hinestroza sigue sonando para irse al exterior en el futuro cercano.

Atlético Nacional sabe que sostenerlo en 2026 será muy difícil, pues hay equipos siguiéndole la pista en Sudamérica y Europa.

Contexto: Atlético Nacional sentencia el futuro de Javier Gandolfi: se conoció la decisión final

El último club relacionado con Marino es el Benfica de Portugal, que incluso habría presentado su primera oferta.

De acuerdo a RTI Esporte, las águilas superaron el valor ofrecido por Fluminense y van con todo para lograr el fichaje del extremo derecho nacido en el Valle del Cauca.

Marino Hinestroza fue ofrecido a club de Europa
Marino Hinestroza suena en Europa. | Foto: NurPhoto via Getty Images

10 millones de euros por Marino Hinestroza

“La Agencia RTI Esporte constató que el Benfica ofreció 10 millones de euros, siendo 8 millones de euros (R$ 51 millones) por el 80% de los derechos económicos del delantero y otros 2 millones de euros en variables por objetivos alcanzados”, indicó el medio brasileño.

Esta es la mayor cifra alcanzada por cualquier equipo hasta ahora, pues Fluminense había alcanzado a poner sobre la mesa 6 millones de euros por los servicios de Marino tras la salida de Jhon Arias hacia Wolverhampton.

Al final, el ‘Flu’ consideró demasiado alto el valor que pedían en Nacional y se decantó por el fichaje de Santiago Moreno desde Portland Timbers.

Contexto: A Atlético Nacional “le ofrecieron” un técnico multicampeón: expectativa por Javier Gandolfi

La oferta de Benfica no solo es atractiva para el conjunto verdolaga, sino que sería un salto de calidad para el jugador y un premio a su nivel desde que volvió al fútbol colombiano.

“Según el informe, Atlético Nacional está considerando negociar con el extremo derecho durante este mercado de fichajes. Esto se debe a que la directiva necesita sanear sus finanzas tras la eliminación del equipo en la Copa Libertadores”, agrega RTI.

Marino Hinestroza ha sido llamado en dos oportunidades para la Selección Colombia. En la doble fecha de junio alcanzó a sumar minutos en el empate de la Tricolor contra Perú en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

“Según dos fuentes cercanas a las negociaciones, una venta al club portugués es una posibilidad real. Sin embargo, entre bastidores, se intuye que Marino Hinestroza vestirá la camiseta del Benfica en 2025″, agrega la información.

¿Los días contados?

Perder a Marino significaría un golpe bajo para los objetivos de Javier Gandolfi, quien lo considera una pieza indispensable para el resto del semestre.

Lo cierto es que, en caso que el interés de Benfica no prospere, Nacional estaría destinado a perder a Hinestroza en el mes de enero cuando se reabra el mercado de fichajes en las ligas más importantes del mundo.

De hecho, el jugador ya amagó con despedirse el semestre pasado tras la eliminación en cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

Ante la prensa dijo que se iba triste por no darle alegrías a la hinchada y advirtió que era posible su partida en el mercado de pases.

Finalmente, Nacional lo blindó y logró mantenerlo en la nómina con el único objetivo de pelear por la Copa Libertadores.

Pero Marino terminó siendo uno de los villanos de la noche en el Morumbí. El extremo falló el quinto penal de Nacional y dejó servida la clasificación para São Paulo, que sentenció la serie a través de Cedric Soares.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan oferta de Real Madrid y Manchester United por figura de Selección Colombia: esto acabó pasando

2. Habla el papá de Valeria Afanador y dice lo que habría pasado con su hija desaparecida en Cajicá: “Tenemos clarísimo”

3. A 77 asciende el número de heridos por el atentado terrorista en Cali, tres se encuentran en estado crítico

4. Miguel Uribe Londoño será el quinto precandidato presidencial del Centro Democrático: asumirá las banderas de su hijo

5. ¿Juega Luis Díaz? Bayern Múnich confirmó su nómina titular para el debut en Bundesliga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Atlético NacionalMarino HinestrozaBenficaFichajes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.