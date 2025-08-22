Aún cuando falló el penal contra São Paulo en la tanda decisiva de Copa Libertadores, Marino Hinestroza sigue sonando para irse al exterior en el futuro cercano.

Atlético Nacional sabe que sostenerlo en 2026 será muy difícil, pues hay equipos siguiéndole la pista en Sudamérica y Europa.

El último club relacionado con Marino es el Benfica de Portugal, que incluso habría presentado su primera oferta.

De acuerdo a RTI Esporte, las águilas superaron el valor ofrecido por Fluminense y van con todo para lograr el fichaje del extremo derecho nacido en el Valle del Cauca.

Marino Hinestroza suena en Europa. | Foto: NurPhoto via Getty Images

10 millones de euros por Marino Hinestroza

“La Agencia RTI Esporte constató que el Benfica ofreció 10 millones de euros, siendo 8 millones de euros (R$ 51 millones) por el 80% de los derechos económicos del delantero y otros 2 millones de euros en variables por objetivos alcanzados”, indicó el medio brasileño.

Esta es la mayor cifra alcanzada por cualquier equipo hasta ahora, pues Fluminense había alcanzado a poner sobre la mesa 6 millones de euros por los servicios de Marino tras la salida de Jhon Arias hacia Wolverhampton.

Al final, el ‘Flu’ consideró demasiado alto el valor que pedían en Nacional y se decantó por el fichaje de Santiago Moreno desde Portland Timbers.

La oferta de Benfica no solo es atractiva para el conjunto verdolaga, sino que sería un salto de calidad para el jugador y un premio a su nivel desde que volvió al fútbol colombiano.

“Según el informe, Atlético Nacional está considerando negociar con el extremo derecho durante este mercado de fichajes. Esto se debe a que la directiva necesita sanear sus finanzas tras la eliminación del equipo en la Copa Libertadores”, agrega RTI.

Marino Hinestroza ha sido llamado en dos oportunidades para la Selección Colombia. En la doble fecha de junio alcanzó a sumar minutos en el empate de la Tricolor contra Perú en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

“Según dos fuentes cercanas a las negociaciones, una venta al club portugués es una posibilidad real. Sin embargo, entre bastidores, se intuye que Marino Hinestroza vestirá la camiseta del Benfica en 2025″, agrega la información.

🇨🇴Benfica faz proposta por Marino Hinestroza e valor supera oferta do Fluminense; saiba detalhes.https://t.co/BbaXNbEuad — RTI Esporte (@rtiesporte) August 21, 2025

¿Los días contados?

Perder a Marino significaría un golpe bajo para los objetivos de Javier Gandolfi, quien lo considera una pieza indispensable para el resto del semestre.

Lo cierto es que, en caso que el interés de Benfica no prospere, Nacional estaría destinado a perder a Hinestroza en el mes de enero cuando se reabra el mercado de fichajes en las ligas más importantes del mundo.

De hecho, el jugador ya amagó con despedirse el semestre pasado tras la eliminación en cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

Ante la prensa dijo que se iba triste por no darle alegrías a la hinchada y advirtió que era posible su partida en el mercado de pases.

Finalmente, Nacional lo blindó y logró mantenerlo en la nómina con el único objetivo de pelear por la Copa Libertadores.