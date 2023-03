Ricardo ‘Caballo’ Márquez, con “varillas”, habría atacado la cabeza de un funcionario del Unión Magdalena

Un nuevo caso de intolerancia se habría presentado recientemente en el fútbol colombiano, lastimosamente, en esta oportunidad se habría dado al interior del Unión Magdalena y entre dos funcionarios del mismo club. Según las versiones del medio que dio a conocer la información, el altercado tendría señalado al futbolista Ricardo ‘Caballo’ Márquez y al jefe de prensa de la institución, el periodista Kevin Racedo.

Márquez no tuvo un paso exitoso por Millonarios y regresó a Unión Magdalena. - Foto: VizzorImage / Luis Ramirez / Staff

La información suministrada por El Heraldo inicia de la siguiente manera: “El delantero samario Ricardo ‘el Caballo’ Márquez agredió físicamente, en la mañana de este miércoles, en la sede vacacional Los Trupillos, al periodista Kevin Racedo, actual jefe de prensa del Unión Magdalena”.

De manera sorprendente, hasta el momento, por parte de ninguna fuente oficial del club se ha escuchado de esto y, mucho menos, se ha esclarecido sobre el tema. No obstante, el mencionado medio complementó el relato diciendo: “Llevando a cabo uno de estos cortos audiovisuales, Racedo sintió una voz que en tono muy alto comenzó a arruinar todo lo que estaba haciendo. No lo dejaron grabar, ni hacer lo que tenía en mente. Era Ricardo Márquez tratando de interrumpir sus funciones”.

Para concluir, el medio que cubre a los equipos de la Costa Atlántica dijo que: “Márquez tomó uno de los tanques que se utilizaban para almacenar el agua y, sin vacilar, lo lanzó hacia la cabeza del comunicador. No siendo suficiente, agarró las varillas con las que se le hace mantenimiento a la grama para pegarle a Racedo”.

Márquez en su estadía por Millonarios tuvo enfrentamientos con la hinchada azul por su mal desempeño. - Foto: Captura - TikTok @vincihoyos

Entre las supuestas conversaciones que mantuvieron jugador y periodista, una de las frases que marca el medio de Márquez es: “Joda, este man si habla m*e***”. A lo que Racedo habría respondido: “Hey loco, calma. Ven acá, ¿cuál es la falta de respeto con mi trabajo?”, y finalmente lo habría querido terminar de sacar al ‘Caballo’ diciéndole: “Yo contigo no me meto, tampoco me doy juegos, cógela suave. Déjame trabajar que vine fue para eso”.

Al ver que la respuesta del comunicador no fue sumisa, Márquez le habría dicho sin dudarlo: “Yo no te quiero ver aquí”, posteriormente, aún más molesto, el jefe de prensa porque el futbolista no le dejaba seguir con su trabajo, le respondió: “Hey, ¿ajá?, déjame trabajar. ¿Cuál es la jodedera? Yo en tus labores no me meto, respeta las mías”.

Kevin Racedo, jefe de prensa del Unión Magdalena. - Foto: Instagram: kevinracedo

Ese cruce de palabras entre uno y otro habría terminado en la furia desbordada del exMillonarios, que lo llevó a utilizar los implementos que más cerca tuvo para hacerle daño al funcionario del club. Por fortuna, el portero Carlos Bejarano se habría percatado de la situación fuerte y habría saltado de inmediato encima de su colega para abrazarlo, hasta reducirlo en el piso buscando que el hecho no pasara a mayores.

Hasta el momento, Unión Magdalena no ha hecho un solo pronunciamiento sobre la situación y, de ser verdad lo contado por El Heraldo, se espera que haya el esclarecimiento total de lo acontecido.