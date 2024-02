Rigo anuncia que esta es su última temporada, “definitivamente ya no voy más”, dijo con voz entrecortada el famoso ciclista, “hp me da un calor”

En medio de la felicidad del ciclismo colombiano por el regreso del Tour Colombia 2024, tras cuatro años sin realizarse, uno de los máximos exponentes de la disciplina en la historia anuncia su adiós. El secreto a voces que estaba por concretarse, terminó siendo confirmado por el mismo Rigoberto Urán, quien al término del año en curso no seguirá encima de su bicicleta.

Dicha revelación, la hizo el corredor nacido en Urrao durante una entrevista exclusiva al Canal RCN, donde dijo con voz entrecortada: “Definitivamente, sí, ya no doy más. Es algo que hemos hablado en familia, algo que me da mucho miedo, pero sí, hasta acá”.

“Lo he hablado con la familia, con todo el equipo y a mí me da mucho miedo porque lo he dicho toda la vida (que se va a retirar), pero este año llegué a una conclusión que ya es mi última temporada como ciclista profesional, es la primera vez que lo digo realmente, porque hemos dado indicios, pero me da un calor que ni cuento”, agregó.

Rigoberto Urán y Egan Bernal se fajaron una gran etapa 3 en Colombia | Foto: Getty Images

Education First, el equipo que lo ha mantenido durante las últimas temporadas en la élite también lo confirmó: “Hoy, Rigoberto Urán anunció oficialmente que la temporada 2024 es la última. Durante los últimos nueve años, Rigo ha sido nuestro líder e inspiración. La silla del capitán al frente del autobús de nuestro equipo era suya”.

Visiblemente conmovido, confesó que para tomar la decisión miró todos los aspectos de su vida y ahí, se decidió a hacerlo: “El ciclismo me ha dado todo, pero llegamos a la decisión con el Education First, con mi familia, con Go Rigo Go. Dijimos ‘bueno, ya estamos preparados’”.

Si bien en una primera instancia ya lo había dicho, reiteró después que 2024 para su carrera sería el último: “Este va a ser el último año que voy a correr como ciclista profesional. Seguramente vendrán nuevos proyectos, pero como ciclista, compitiendo en Europa, ya no va más”.

Rigoberto Urán, histórico ciclista colombiano. | Foto: Getty Images

Sobre el miedo que le dio tomar dicha determinación, aceptó que fue alto, pero concluye orgulloso por lo logrado mientras las piernas le dieron para responder: “Claro que me da miedo porque lo he hecho toda la vida. Llevo 20 años cuidándome para el deporte y la familia me ha ayudado muchas veces porque siempre han estado ahí”.

“Decir ‘ya no vas a estar en el Tour de Francia’... O sea, yo en 2025 cuando vea el Tour de Francia por televisión... Yo he investigado y he hablado con muchos deportistas que se han retirado y me dicen que lo más difícil es no poder estar ahí”, aseguró sobre las sensaciones que ya ve venir tras su bajada definitiva de la bicicleta.

Intentando dilucidar cuál podría ser la fecha del ‘último baile’ de Rigo, se le consultó sobre en qué carrera pensaba decir adiós. Por el momento, sentenció no tenerlo claro: “No hay una fecha porque el equipo quiere que esté en el Tour de Francia y me estoy preparando para eso”.

Rigoberto Urán se prepara para volver a competir con el EF. | Foto: Getty Images