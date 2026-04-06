Ruido en Santa Fe: Corinthians oficializa a un técnico campeón de Copa Libertadores

El exseleccionador brasileño Fernando Diniz dirigirá al Corinthians tras la salida de otro antiguo entrenador del Scratch, Dorival Júnior, informó este lunes el club de Sao Paulo.

El anuncio llega cuando el Timão se prepara para debutar el jueves en la Copa Libertadores ante el argentino Platense en el Grupo E, que completan el Peñarol uruguayo y e Independiente Santa Fe.

Diniz, de 52 años y campeón de la Copa Libertadores con Fluminense en 2023, firma contrato hasta fin de año, según informó el Corinthians en un comunicado.

Fernando Diniz cuando ganó la Copa Libertadores en 2023 dirigiendo a Fluminense. Foto: Getty Images

“A comenzar la locura, ¡vamos Corinthians!”, dijo Diniz en un video difundido por el club en redes sociales.

FERNANDO DINIZ É O NOVO TREINADOR DO CORINGÃO! ⚫️⚪️



Diniz chega ao Timão para assumir o clube, com contrato válido até o fim da temporada. 🖤🤍



Confira a nota 👉🏻 https://t.co/Mb1V0QZL9h#BemVindoFernandoDiniz#IssoÉCorinthianismo#VaiCorinthians pic.twitter.com/FQmiZ4YcvQ — Corinthians (@Corinthians) April 7, 2026

El técnico estaba libre desde finales de febrero, cuando fue despedido por el Vasco da Gama. Había asumido la dirección del equipo de la Cruz de Malta en mayo de 2025.

Técnico de Vasco da Gama estalla: ácida crítica a los colombianos y Marino Hinestroza es señalado

En una temporada de constante ir y venir de entrenadores, el Corinthians es el décimo club de los 20 que compiten en la Serie A de Brasil que cambia de director técnico. Ello en diez fechas.

Dorival Júnior fue destituido el domingo tras una derrota 1-0 del Corinthians en casa ante el Internacional de Porto Alegre.

Aunque el curso comenzó bien, con un triunfo 2-0 sobre el Flamengo en la Supercopa de Brasil, el Timão perdió el rumbo en la liga brasileña.

Solo suma 10 puntos, ubicado en el 16º lugar, en la frontera con la zona de descenso.

Los títulos de la Copa de Brasil y la Supercopa fueron “momentos únicos”, dijo Dorival Júnior en un video que divulgó como despedida con la afición del Corinthians, equipo al que comandó por once meses.

“Vivimos el peor momento en la historia del club y aún así, con unión, ganamos dos títulos”, agregó en una referencia a la crisis institucional que provocó la destitución del presidente de la institución paulista, Augusto Melo, por acusaciones de corrupción.

Nómina de Corinthians en este 2026. Foto: Getty Images

Osmar Stabile, quien era el primer vicepresidente, quedó al frente.

*Con información de AFP