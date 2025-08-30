Suscribirse

Sale a la luz “dilema” en la Selección Colombia, a días del inicio de las eliminatorias: esto pasó

Este dilema tendría que ver con la convocatoria de Néstor Lorenzo.

Redacción Deportes
30 de agosto de 2025, 2:07 p. m.
Nómina de la Selección Colombia, ante Paraguay, en la última fecha eliminatoria.
Destapan dilema en la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Este sábado 30 de agosto salió a la luz un “dilema” en la Selección Colombia, a días del inicio de las eliminatorias sudamericanas camino a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

El reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez contó que el dilema en la Selección era convocar a Kevin Serna, de Fluminense de Brasil, o a Dayro Moreno, de Once Caldas.

Contexto: Se vendría primera desconvocatoria en la Selección Colombia: esta figura se lesionó

Como bien se sabe, el director técnico argentino Néstor Lorenzo se decantó por llamar al experimentado centro delantero. El mediocampista no fue tenido en cuenta para los partidos contra Bolivia y Venezuela.

Hasta última hora estaba en un dilema… Serna o Dayro. Lo que quiere decir que ‘casi’ el goleador se queda por fuera. (debió llamarlos a ambos)“, dijo el periodista a través de su cuenta oficial de X.

Dayro Moreno ya sabe que es marcar por eliminatorias. Imagen de la celebración de su gol contra Argentina por las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010.
Dayro Moreno ya ha hecho goles en eliminatorias. | Foto: COLPRENSA

Entre otras cosas, Carlos Antonio Vélez comentó que Jhon Jáder Durán nunca estuvo en planes de ser convocado, a pesar de su supuesta lesión con Fenerbahçe de Turquía.

Durán nunca estuvo en lista, lo que confirma la fuerte e indebida reacción, aunque explicable ante la falta de liderazgo y el exceso de privilegios hacia algunos jugadores de parte del DT, en la mitad del juego ante Perú. La ‘lesión’ maquilló la vaina”, señaló.

Contexto: Pibe Valderrama reaccionó a la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia: “No joda”

Después, el comunicador no se guardó absolutamente nada para decir que varios jugadores que son convocados a la Selección Colombia tienen un inconformismo importante.

“La inconformidad de varios jugadores importantes pasa porque el Mundial representa la gran oportunidad de su vida y ven que ya hay puestos escriturados en los que no se compite por regularidad y capacidad. Llevarán 23/26 y saben que no van a jugar, así la rompan”, afirmó.

Wolverhampton Wanderers' Yerson Mosquera during the Premier League match at Molineux Stadium, Wolverhampton. Picture date: Sunday September 15, 2024. (Photo by Nick Potts/PA Images via Getty Images)
Yerson Mosquera, defensor de Wolverhampton | Foto: PA Images via Getty Images

Luego, Carlos Antonio cuestionó la convocatoria del defensa central Yerson Mosquera, que milita en Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra. Mencionó a Jhohan Romaña, de San Lorenzo.

“No hay explicación que justifique la convocatoria de Yerson Mosquera, que aunque es un buen jugador, en un AÑO solo ha jugado 72 minutos hasta hoy. Romaña, figura de San Lorenzo o Tesillo de Nacional, tenían más derecho”, expresó.

Por último, entre otras cosas más, dijo que la Selección Colombia está para ser un mejor equipo. “Hay con qué hacer un equipo (y un Equipazo) de verdad y no propiamente para ganarle a la débil BOLIVIA… Necesitamos del DT el liderazgo, la valentía y el conocimiento que hasta ahora no ha mostrado…. Aún tiene tiempo para demostrarlos si es que los tiene", sentenció.

