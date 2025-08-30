Sale a la luz “dilema” en la Selección Colombia, a días del inicio de las eliminatorias: esto pasó

Este sábado 30 de agosto salió a la luz un “dilema” en la Selección Colombia, a días del inicio de las eliminatorias sudamericanas camino a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

El reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez contó que el dilema en la Selección era convocar a Kevin Serna, de Fluminense de Brasil, o a Dayro Moreno, de Once Caldas.

Como bien se sabe, el director técnico argentino Néstor Lorenzo se decantó por llamar al experimentado centro delantero. El mediocampista no fue tenido en cuenta para los partidos contra Bolivia y Venezuela.

“Hasta última hora estaba en un dilema… Serna o Dayro. Lo que quiere decir que ‘casi’ el goleador se queda por fuera. (debió llamarlos a ambos)“, dijo el periodista a través de su cuenta oficial de X.

Entre otras cosas, Carlos Antonio Vélez comentó que Jhon Jáder Durán nunca estuvo en planes de ser convocado, a pesar de su supuesta lesión con Fenerbahçe de Turquía.

“Durán nunca estuvo en lista, lo que confirma la fuerte e indebida reacción, aunque explicable ante la falta de liderazgo y el exceso de privilegios hacia algunos jugadores de parte del DT, en la mitad del juego ante Perú. La ‘lesión’ maquilló la vaina”, señaló.

Después, el comunicador no se guardó absolutamente nada para decir que varios jugadores que son convocados a la Selección Colombia tienen un inconformismo importante.

“La inconformidad de varios jugadores importantes pasa porque el Mundial representa la gran oportunidad de su vida y ven que ya hay puestos escriturados en los que no se compite por regularidad y capacidad. Llevarán 23/26 y saben que no van a jugar, así la rompan”, afirmó.

Luego, Carlos Antonio cuestionó la convocatoria del defensa central Yerson Mosquera, que milita en Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra. Mencionó a Jhohan Romaña, de San Lorenzo.

“No hay explicación que justifique la convocatoria de Yerson Mosquera, que aunque es un buen jugador, en un AÑO solo ha jugado 72 minutos hasta hoy. Romaña, figura de San Lorenzo o Tesillo de Nacional, tenían más derecho”, expresó.

