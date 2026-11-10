Sale novedad de Luis Díaz y su lesión en Bayern Múnich: regreso tardaría más de lo pensado

A Luis Díaz se le sigue la pista día a día para saber cómo marcha su lesión en Bayern Múnich.

El atacante guajiro ha estado ausente desde finales de octubre pasado cuando se lesionó en medio del compromiso de Champions League contra Arsenal en el estadio Allianz Arena.

Después de dicho pinchazo se ha perdido partidos frente a Friburgo, FC Magdeburg, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid y Mainz 05. Y es muy factible que, por lo menos, tres juegos más se pierda en las próximas semanas.

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Según lo revelado en Alemania en las últimas horas, Lucho realiza trabajos de reaconcidionamiento pero su vuelta tardará más allá del parón Fifa en el que ahora han entrado los clubes.

Se había mencionado que, posiblemente, frente a Colonia el 20 de noviembre ya iba a estar, pero el medio BILD bajó de la nube dichas expectativas altas y prefirió apuntales a los juegos contra Lille (25 de noviembre) por Champions League o Hamburgo SV (28 de noviembre).

Así evoluciona Díaz Marulanda

Al colombiano lo que lo aqueja es una “pequeña rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo”, según reportaron los médicos del Bayern Múnich.

Que se trate de una cuestión muscular impide poner una fecha exacta para su regreso. Sin embargo, con el paso de los días el conjunto bávaro ha ido dando reportes semanales para que se conozca en qué condición va estando el guajiro.

ALARMAS ENCENDIDAS PARA COLOMBIA: Luis Díaz sintió una molestia tras intentar correr en una jugada y fue reemplazado en Bayern Munich-Arsenal. El Guajiro sólo estuvo 20 minutos en cancha. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/YVzfFvmUyY — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

Al inicio del mes de noviembre, más específicamente el día 2, se reveló que realizó el primer entrenamiento individual con balón.

Para el 6 de noviembre el club se volvió a pronunciar al respecto sin dar fecha puntual de regreso para el guajiro. “Creo que establecer una fecha o partido para el regreso es difícil”, anunció el asistente de Vincent Kompany.

“La próxima semana harán sesiones individuales y cuando regresen los jugadores de la selección, estarán en el entrenamiento completo del equipo. Pero no hay una fecha límite al respecto”, determinaron en días pasados.

Club confirma estado de Lucho

Sobre las 11:00 a.m. de este martes, 10 de noviembre, el equipo del que hace parte Díaz reportó de manera oficial una actualización del estado del colombiano.

Los germanos celebraron el regreso a los trabajos de campo de dos futbolistas más, quienes estuvieron en una práctica aparte, así como también estuvo el surgido en Barranquilla FC.

“Nada más hermoso que volver a veros en el campo. Jamal Musiala y Bara Sapoko Ndiaye entrenaron hoy juntos con nuestros aficionados, mientras que Luis Díaz realizó un entrenamiento individual”, especificaron de cada uno de los casos.

Alejado de Selección Colombia

Bien sea por decisión técnica o lesión, en los últimos llamados de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia el extremo no ha estado presente.

En la fecha Fifa de septiembre-octubre llegaron a un acuerdo para no participar en la Tricolor priorizando que recuperara el nivel. Y ahora, de cara a los amistosos vs. Chile que cerrarán el año fue la lesión la que impidió que Néstor Lorenzo contase con su máxima estrella.