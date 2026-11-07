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Sale nueva versión sobre la ausencia de Carrascal en la Selección Colombia: dan otras razones

Esto dicen desde Brasil ante los rumores sobre una supuesta relación rota con el técnico Néstor Lorenzo.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

7 de noviembre de 2026 a las 8:05 a. m.
Jorge Carrascal era un convocado habitual en la lista de Néstor Lorenzo.
Jorge Carrascal era un convocado habitual en la lista de Néstor Lorenzo. Foto: Getty Images via AFP

Jorge Carrascal fue una de las grandes ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Chile en los amistosos de este mes. El cartagenero viene haciendo una buena campaña con Flamengo; sin embargo, Néstor Lorenzo lo dejó por fuera de la lista.

Parece que, además de Jorge Carrascal, presuntamente, habría otro jugador que tendría diferencias con Néstor Lorenzo (izq).
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Periodistas colombianos han hablado sobre una supuesta ruptura de la relación entre Carrascal y Lorenzo, pero en Brasil salió una nueva versión al respecto.

Según Coluna do Fla, medio partidario de Flamengo, el jugador cartagenero pidió a la Selección Colombia que no lo convocaran para enfocarse en el tramo final del Brasileirão.

Jorge Carrascal pidió la liberación de la Selección Colombia en esta fecha FIFA para poder enfocarse en los entrenamientos y no alejarse de Flamengo”, apuntó el reportero Rock Hudson.

Flamengo marcha en la primera posición de la tabla y tiene serias opciones de ser campeón. “Esta actitud de pedir la liberación de la selección colombiana muestra cuánto está comprometido nuestro Neymar colombiano en traer el hexa al Flamengo. Felicitaciones por la actitud, Carrascal, y que sigas haciendo esta temporada brillante hasta el final”, añadió Hudson.

Concuerda con las palabras del DT

Los hinchas de Flamengo también se llevaron una sorpresa al conocer la lista de convocados de la Selección Colombia y enterarse que Carrascal no estaba incluido.

Esta nueva versión, que surge en la prensa brasileña, concuerda mucho más con las declaraciones de Leonardo Jardim, DT del equipo rojinegro, que había pedido públicamente cuidar los minutos de sus jugadores más importantes en esta fecha de amistosos internacionales.

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De hecho, Carrascal salió tocado del partido contra Gremio disputado esta semana y las alarmas estaban encendidas en el club brasileño.

“Carrascal tenía sobrecarga en el aductor, Ayrton también. Los cambiamos a ambos en el descanso. Fue solo porque los jugadores tenían dolor muscular. No es una lesión, pero dijeron que sentían las piernas un poco pesadas”, apuntó Jardim.

RJ - RIO DE JANEIRO - 04/11/2026 - BRAZILIAN CHAMPIONSHIP A 2026, FLAMENGO x GREMIO - Carrascal, Flamengo player, during a match against Gremio at the Maracana stadium for the Brazilian Championship A 2026. Photo: Jorge Rodrigues/AGIF (Photo by Jorge Rodrigues / AGIF via AFP)
Jorge Carrascal, jugador colombiano de Flamengo Foto: AGIF via AFP

Sobre su posible convocatoria a la Selección Colombia, dijo: “Es el final de la temporada, tenemos que ser aún más cuidadosos que en los anteriores parones”.

“Con todo respeto a los jugadores internacionales, en Ecuador, Colombia, Uruguay, a todos los que van, hablamos con sus cuerpos técnicos. Es bueno que el jugador esté en buenas condiciones para representar a Flamengo y a la selección nacional”, apuntó.

Finalmente, Jorge Carrascal se quedó en Rio de Janeiro y estará descansado para afrontar la recta final del Brasileirão. En total son cuatro partidos los que quedan para sentenciar el título del torneo local y levantar otro trofeo después del descalabro que significó quedar eliminados de la Copa Libertadores a manos de Estudiantes.