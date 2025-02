Santa Fe da pista de su nuevo DT: citó a Lucas González y hay certera respuesta oficial

¿Lucas González llega a Santa Fe?

“Ese sí le digo que NO, firmó contrato y me dejó abandonado sin terminar contrato”, soltó en las últimas horas de manera oficial.

Otros nombres

Con González no acaba la lista, que es bien extensa y hay algunos que se atreven a decir que un ex-Millonarios, está cerca: “Gamero es muy buen amigo mío, lo conozco hace muchos años. Iba a ser DT de Santa Fe en 2020 (...) Hoy no sé ni cuánto cuesta, no he hablado con él”.