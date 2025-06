Se destapó la olla en Nacional: jugador confiesa lo que no les gusta de Javier Gandolfi

Revelación desde la interna

“ Nuestra preparación no es diferente para cada rival. A nosotros no nos dicen ‘tenemos que enfrentar a Jaguares o tenemos que enfrentar a Nacional y vamos a hacerlo de esta forma’. Nosotros preparamos el partido contra Boyacá Chicó y contra Millonarios de la misma forma”, contó el jugador del que no se conoció su identidad para evitar inconvenientes.

“El común denominador piensa que me debo ir, cuando llegué a la institución firmé un contrato por dos años, no por objetivos. Este tristemente no lo logramos, pero cuando firmo un contrato, firmo un proyecto, si no tendríamos que cambiar el formato del contrato, estoy con mucha fuerza”, fueron las palabras del entrenador tras la derrota contra Millonarios, resultado que los dejó fuera de cualquier opción matemática de meterse a la final.