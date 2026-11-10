Se filtró nueva camiseta de la Selección Colombia: la usarán en el Mundial Femenino 2027

La Selección Colombia volverá a vestir de rojo en el Mundial Femenino 2027. Cuatro años después de la camiseta inspirada en Caño Cristales, Adidas se la jugó con otro diseño arriesgado para vestir a las ‘superpoderosas’ en la próxima cita orbital.

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“Realizado en tonos burdeos intenso, carmesí y coral más claro, el intrincado diseño combina puntos, abanicos en forma de rayos de sol, zigzags ondulados y motivos orgánicos fluidos inspirados en el arte tradicional”, apunta Footy Headlines.

La fecha del lanzamiento oficial todavía no está definida por parte de la marca alemana, que tiene contrato con la Federación Colombiana de Fútbol hasta el año 2030.

De momento, está previsto que la venta al público sea en marzo del año entrante, es decir, justo antes de la Copa del Mundo que se realizará en Brasil.

“En contraste con el estampado gráfico tan recargado, las mangas se mantienen en rojo liso, enmarcadas por detalles blancos muy limpios. El logotipo del trébol aparece en la parte derecha del pecho en un blanco nítido, a juego con el escudo monocromo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en el costado opuesto”, agrega el medio especializado.

Nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial Femenino 2027 Foto: Footy Headlines

Primer plano del diseño de la nueva camiseta de la Selección Colombia Foto: Footy Headlines

¿Cuando empieza el Mundial Femenino 2027?

La Selección Colombia tiene altas expectativas de su participación en el Mundial Femenino 2027, torneo al que acude como campeona de la Liga de Naciones.

De acuerdo al calendario de la FIFA, la inauguración de la Copa del Mundo se llevará a cabo el 24 de junio de 2027 y la gran final se disputará un mes después, el domingo 25 de julio.

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El certamen reunirá a 32 selecciones que competirán a lo largo de 64 partidos por el trofeo más importante del fútbol femenino. Los encuentros se disputarán en ocho ciudades anfitrionas: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

La Selección Colombia todavía está pendiente de conocer sus rivales en la fase de grupos. El sorteo oficial está programado para el próximo 11 de diciembre en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, hasta donde llegarán los presidentes de cada federación para conocer su fixture.

Esta será la cuarta presentación de las ‘superpoderosas’ en el Mundial Femenino de la categoría absoluta. Su mejor resultado fue en la edición pasada, Australia y Nueva Zelanda-2023, donde alcanzó la fase de cuartos de final.

El balance de Colombia en Copas del Mundo es de 12 partidos jugados, cuatro victorias, dos empates y seis derrotas. La Tricolor tiene en su haber un total de 10 goles a favor y 13 en contra.