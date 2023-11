Se mantiene la expectativa si Luis Díaz será de la partida este domingo con Liverpool. El colombiano ya volvió a prácticas. Vea las fotos

El futbolista colombiano Luis Díaz no pasa por su mejor semana en materia personal en medio del secuestro de su padre, Luis Manuel Díaz, el pasado sábado 28 de octubre en el municipio de Barracas, La Guajira. Esto ha llevado a que el guajiro tampoco haya tenido acción en su club, el Liverpool inglés.

Las noticias hasta el momento para el colombiano no son buenas, pues aunque la guerrilla del ELN, que secuestró al padre del jugador, señaló que iba a liberarlo, todavía no se cumple y se mantiene a la expectativa del pronto regreso del padre del futbolista.

| Foto: Liverpool FC via Getty Images

Luis Díaz de Liverpool durante una sesión de entrenamiento en el AXA Training Center el 3 de noviembre de 2023 | Foto: Liverpool FC via Getty Images

Con un poco más de tranquilidad, tras haber conocido detalles del paradero de su padre, Lucho decidió volver al AXA Center para intentar despejar la mente. “ En la sesión que tuvo con nosotros, porque antes no estábamos aquí, se podía ver que, cuando él está con los chicos, está bien ”.

| Foto: Liverpool FC via Getty Images

Luis Díaz de Liverpool durante una sesión de entrenamiento en el AXA Training Center el 3 de noviembre de 2023 | Foto: Liverpool FC via Getty Images

Sin embargo, destacó que “también se notaba que no dormía mucho”. Sobre la fecha de regreso todavía es un misterio, pero hay buenos síntomas al verlo de nuevo compartiendo con el resto del equipo.

“Realmente no puedo decir qué haremos porque simplemente esperamos dónde terminará todo y partir de ahí pensaremos. Pero todo depende de él, de que esté disponible o no, yo no forzaré nada”, completó el entrenador del cuadro inglés.