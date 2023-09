Sebastián Viera se ‘montó al bus’ de la Selección Colombia: le envió mensaje a Néstor Lorenzo para que “no improvise”

Uno de ellos es Sebastián Viera, recordado arquero del Junior que militó durante varios años en la escuadra tiburona. Muchos indican que ha sido el futbolista más importante del club, pero lo cierto está en que Viera se ha catalogado como un “barranquillero más” y no ha ocultado sus anhelos para que a la tricolor le vaya bien, pese a ser uruguayo.

Novak Djokovic aumenta su leyenda: clasificó a la final por un nuevo título del US Open

Contexto: Novak Djokovic aumenta su leyenda: clasificó a la final por un nuevo título del US Open

Las palabras de Sebastián Viera a Néstor Lorenzo

Antes de que jugara la tricolor frente a los venezolanos, en la previa por escoger la nómina inicialista, Sebastián Viera le dejó un consejo claro que aplicará por el resto de las jornadas clasificatorias. Lorenzo le cumplió en el primer examen; sin embargo, parece que no bastará con ello.

Esto se dio por la ausencia de David Ospina en el pórtico cafetero. El golero del Al-Nassr no compite desde inicios de año y poco se sabe de su posible regreso. Mientras tanto, Viera le insiste al técnico que el portero titular debe ser, sí o sí, Camilo Vargas.

“Yo creo que hay que respetar los procesos. Si bien Álvaro Montero es bueno, Camilo Vargas viene en un proceso. Cuando no estaba David Ospina lo hizo bien y ahora no hay que improvisar mucho. Hay que poner al primero que tiene esa experiencia y él la tiene. Obviamente, hay que demostrarlo en la cancha”, explicó en diálogo con el Gol Caracol.

Respecto al futuro de su carrera, si bien ocupaba un cargo diferente al de futbolista en Atlético Huila con sus nuevos directivos, tiene claro que no quiere retirarse todavía del balompié. Anhela seguir atajando en el radar profesional.

“Es que es muy difícil decir que me retiro del fútbol. Ahora estoy disfrutando mi etapa, haciendo cosas que nunca hice en 22 años de carrera, pero decir que no juego más al fútbol es difícil. La carrera lo va dejando uno de lado, va tomando otras opciones. Todavía no tengo ese sentir”, manifestó el golero uruguayo de 40 años, quien se desvinculó del tiburón en el ciclo de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.