Selección Colombia tendría primer convocado listo para eliminatorias: le filtraron decisión a Lorenzo

Se aproxima la hora de la verdad para la Selección Colombia de Néstor Lorenzo. El próximo 4 de septiembre, en Barranquilla, recibirá a Bolivia por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

La urgencia de triunfo se hace presente en el combinado cafetero, y por eso la expectativa es alta. De hecho, creció aún más con una información de este miércoles 20 de agosto, donde la prensa deportiva nacional filtró lo que sería el primer convocado de Néstor Lorenzo.

Se trataría de Kevin Serna, atacante colombiano al servicio de Fluminense. El periodista Julián Capera dio detalles en su cuenta de X, argumentando que la Federación Colombiana de Fútbol bloqueó al futbolista de 27 años.

“Kevin Serna bloqueado por la FCF para la próxima convocatoria. Fluminense está al tanto de que el extremo colombiano está en prelista de Néstor Lorenzo y debe facilitar toda la logística en caso de su confirmación la próxima semana”, afirmó Capera.

🚨 Kevin Serna bloqueado por la FCF para la próxima convocatoria. Fluminense 🇧🇷 está al tanto de que el extremo colombiano está en prelista de Néstor Lorenzo y debe facilitar toda la logística en caso de su confirmación la próxima semana. pic.twitter.com/A7M5bwN6fm — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 20, 2025

Que Serna esté bloqueado no quiere decir que vaya a ser parte de la lista definitiva de Lorenzo. Sin embargo, el jugador ha sido tendencia en las últimas horas por sus actuaciones con Fluminense.

El pasado martes, 19 de agosto, Kevin Serna fue uno de los verdugos de América de Cali en Copa Sudamericana. El colombiano anotó la apertura del marcador con Fluminense ante la mecha, en el Maracaná de Río, y aportó para que el cuadro de Brasil avanzara a los cuartos de final del torneo continental.

Kevin Serna, colombiano al servicio de Fluminense. | Foto: Getty Images

Kevin llegó a Fluminense en julio de 2024 y firmó un contrato allí hasta diciembre de 2027. Tendría un valor aproximado en el mercado de 2 millones de euros y la mayoría de su carrera la ha desarrollado en el extranjero. Asoma como una posible alternativa para Lorenzo en la tricolor.

Selección Colombia, por el todo o nada

La ecuación es muy sencilla: si Colombia le gana a Bolivia clasificará al Mundial 2026. Sería un escenario ideal, pues celebraría con el público de Barranquilla luego de la ausencia en Catar 2022, siendo en Rusia 2018 su última participación.

Pero la tricolor no la va a tener fácil tampoco. Bolivia asoma en el puesto 8 de la clasificatoria con 17 puntos, y pelea con Venezuela por un lugar en el repechaje. La verde también sueña con la cita orbital.

Selección Colombia quiere enderezar el rumbo en eliminatorias. | Foto: Getty Images