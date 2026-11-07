Sentencia de Mario Yepes sobre el nuevo capitán de la Selección Colombia: opinó tras la decisión de Lorenzo

Tras el retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo eligió a Dávinson Sánchez como el nuevo capitán de La Tricolor. Así, el defensor de 30 años ya ha posado con la cinta en su brazo, y por la trayectoria que ha tenido con el combinado nacional, aplauden la decisión del técnico argentino.

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Mario Alberto Yepes, el histórico excapitán de la Selección Colombia en el Mundial Brasil 2014, opinó sobre el nuevo capitán del combinado Tricolor, Dávinson Sánchez. Lejos de causar polémica, aplaudió la decisión y explicó por qué estaba de acuerdo.

Mario Yepes: “Veo listo y preparado a Dávinson Sánchez”

En diálogo con la periodista Liche Durán, de As Colombia, Mario Yepes habló sobre las sensaciones que le deja que Dávinson Sánchez porte ahora la cinta de capitán de Colombia, misma que el hoy exjugador de 50 años también supo defender.

“Ahora se fueron casi todos y bueno, tenemos un capitán como Davinson Sánchez, que creo que es el nuevo capitán de la selección. Lo veo preparado, lo veo listo y lo veo con ganas de ser un referente para esta nueva para esta nueva etapa de la selección, con darle todo el apoyo desde acá para que nos pueda guiar en ese camino que comienza”, dijo Yepes.

Mario Alberto Yepes con la Selección Colombia en Brasil 2014. Foto: Getty Images

Vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, desde 1999 hasta 2014, Mario Yepes se convirtió en un símbolo de liderazgo dentro del plantel cafetero. Además, es uno de los pocos futbolistas que puede jactarse de ser campeón de la Copa América 2001, único título de La Tricolor hasta ahora.

Se trata de una voz autorizada que constantemente entrega sus opiniones sobre la actualidad de la Selección Colombia.

Dávinson Sánchez, el capitán de una renovada Selección Colombia

Sánchez es el líder dentro del campo, en una Selección Colombia que pinta para un recambio generacional importante. Salen James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero, y es la hora para Juan Manuel Rengifo, Kevin Mier y Matías Orozco.

Dávinson Sánchez, defensor central y capitán de la Selección Colombia. Foto: ISI Photos via Getty Images

A la par de Dávinson, otros futbolistas como Richard Ríos, Gustavo Puerta, Jhon Arias y Luis Díaz continúan en el proceso mundialista para 2030. Ellos también tienen la labor de guiar a los nuevos integrantes de La Tricolor.