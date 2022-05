Sergio Fajardo y sus propuestas deportivas: “En la Federación Colombiana de Fútbol hay mucha corrupción”

Estudiantes atletas, deporte en todos los rincones y Colombia potencia deportiva son los principales planes que tiene Sergio fajardo en su programa de gobierno para la actividad física en el país.

“Educación y deporte. Vamos a hacer una política pública, con perspectiva de género, que articule el deporte, la educación y el trabajo para todo el ciclo de vida de nuestros atletas. Inversión en infraestructura deportiva. Vamos a desconcentrar los recursos de inversión del deporte de los escenarios en las grandes ciudades para llevarlo a las regiones. Reforzaremos la inversión en centros de entrenamiento en los municipios priorizados para la selección de talentos. Vamos a limpiar el sector de prácticas clientelistas, con criterios unificados, atrayendo el personal idóneo e involucrando a más actores de la sociedad”, dice oficialmente el plan del candidato de la coalición centro esperanza.

Qué felicidad encontrarme a Fabio Parra, gloria del ciclismo colombiano. Deportistas como él abrieron el camino a los campeones que hoy tenemos compitiendo en el mundo. 🚴🏼🇨🇴 pic.twitter.com/XdHrb1BDKT — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 25, 2022

SEMANA habló con Sergio fajardo sobre la Ley del deporte, el régimen pensional para las glorias de nuestro país y la Selección Colombia de fútbol.

SEMANA: ¿Cuál es su principal propuesta para el deporte colombiano si llega a ser presidente de Colombia?

Sergio Fajardo (S. F.): “Hasta los deportistas de alto rendimiento, empezando por quienes enseñan el tema de educación física en los colegios, debemos rescatar el valor de la licenciatura de educación física en la corporación del proyecto educativo, desde lo más elemental, porque esto tiene una consecuencia gigantesca. Cuando eso está bien hecho significa para las personas que tenemos una vida sana. A partir de ahí, los clubes asociados con diferentes prácticas deportivas, con personas que saben orientar y ahí vamos haciendo un proceso de decantación con personas que tienen mayor capacidad. Incorporar también todo el programa de educación pública a la salud y el deporte, que es un componente central. Ir avanzando hacia el deporte universitario, que las universidades den oportunidades para que jóvenes que participan puedan estudiar al mismo tiempo y finalmente el deportista de alto rendimiento, pero es una cadena que se tiene que mirar en todos y cada uno de los niveles”.

SEMANA: ¿Apoya la reforma a la Ley del deporte y el régimen pensional para las glorias de nuestro deporte?

S. F.: “Yo creo que hay que hacerles un reconocimiento por lo que han significado para nuestro país y en eso estoy de acuerdo. Seguir incorporando el deporte como una práctica sana, de salud para nuestra comunidad para tener una vida sana. La persona que es deportista por lo general es una buena persona.”

SEMANA: La Federación Colombiana de Fútbol es una entidad privada y ha tenido muchos escándalos a lo largo de todo este tiempo, ¿qué piensa de los dirigentes y qué técnico le gusta al Fajardo hincha?

S. F.: “Yo creo que en ese mundo de la FCF hay mucha corrupción, es un mundo oscuro que no sabemos que es lo que pasa porque se toman unas decisiones, pero eso es una responsabilidad que se tiene que enfrentar desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción y la transparencia. Y como candidato a la Selección Colombia, pues no tengo en este momento, yo tengo mis candidatos para ser directores del Deportivo Independiente Medellín en algún momento como son Óscar Pareja, Amaranto Perea, pero por el momento no estoy preocupado por la Selección Colombia”.