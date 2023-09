Serie A | Yerry Mina, convocado con la Fiorentina, visitará a Inter de Milán buscando su anhelado debut

Fiorentina visitará a Inter de Milán este domingo en cumplimiento de la fecha tres de la Serie A de Italia. El duelo se disputará a partir de las 11:30 A.M. hora colombiana y se podrá ver en la pantalla de ESPN 3. El partido será dirigido por el árbitro Matteo Marchetti.

El inicio de las Eliminatorias cada vez está más cerca y con ello la ilusión no solo de los aficionados, sino también de los jugadores que esperan una convocatoria para representar a su país en la ilusión de conseguir uno de los cupos rumbo al Mundial 2026.

En principio, se esperaba que el defensor tuviera algunos minutos de juego en el juego válido por la Conference League frente al Rapid Viena, pero tras los 90 minutos de partidos, Mina no tuvo la oportunidad de ingresar al terreno, los días pasaron y el equipo italiano se preparaba para afrontar al Genoa en el debut de una nueva temporada de la Serie A, sin embargo, el colombiano no fue tenido en cuenta para la convocatoria y hasta el momento, Yerry Mina no ha tenido la oportunidad de debutar con su nuevo equipo.