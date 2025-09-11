Suscribirse

Show de Judge y compañía: Yankees y Detroit protagonizan una noche de jonrones demoledores

Los bombarderos están por terminar su seguidilla de partidos ante rivales muy complejos.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

12 de septiembre de 2025, 3:09 a. m.
BRONX, NY - SEPTEMBER 11: Aaron Judge #99 of the New York Yankees at bat during the game against the Detroit Tigers on September 11, 2025 at Yankee Stadium in the Bronx, New York. Photo by Rich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images)
Aaron Judge brilló junto a Yankees. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Este jueves 11 de septiembre se termina la serie entre New York Yankees y Detroit Tigers, en el Yankee Stadium de la Gran Manzana. En los dos primeros encuentros, los visitantes mostraron su mejor nivel y sacaron victorias muy abultadas.

Contexto: Edgar Rentería hace historia, entró a selecto grupo de jugadores de la MLB: es el único colombiano en hacerlo

Los de Nueva York debían mostrar su mejor nivel si no querían, primero, ser barridos en la serie y, segundo, no quedarse en la carrera por el título de la División Este de la Liga Americana.

En el estadio había bastantes figuras políticas, teniendo en cuenta el aniversario del atentado terrorista sucedido 24 años atrás, en el que se destruyeron las emblemáticas Torres Gemelas. Entre ellas estaba el presidente Donald Trump.

WASHINGTON DC, UNITED STATES - SEPTEMBER 11: United States President Donald Trump speaks to press before his departure at the White House route to attend a New York Yankees baseball game on September 11, 2025 in Washington, DC, United States. (Photo by Yasin Ozturk/Anadolu via Getty Images)
El presidente Donald Trump también visitó el pentágono en el aniversario del terrible suceso. | Foto: Anadolu via Getty Images

En medio de esa situación comenzó el partido. En la primera entrada, los Yankees rápidamente se pusieron al frente del marcador gracias a que Aaron Judge bateó su jonrón número 45 de la temporada.

Los visitantes no se iban a quedar quietos, y con corredores en las esquinas, Dillon Dingler bateó un sencillo con el que Wenceel Pérez cruzó el plato y empató el partido 1 a 1.

El Bronx sabía lo que se jugaba, por lo que rápidamente, en la parte baja de la segunda entrada, Ben Rice conectó un doble con el que impulsó a Jazz Chisholm Jr., que estaba en segunda, y puso a su equipo de nuevo al frente del marcador.

Contexto: Estos son los equipos con calendarios más accesibles y más complejos de la MLB

En esa misma entrada, José Caballero realizó un sencillo, dándole el tiempo suficiente a Ben Rice para poner el 3 a 1 en el marcador.

En la parte baja de la cuarta entrada, el primer bateador en entrar fue nuevamente el ‘juez’, quien volvió a anotar por la vía del cuadrangular, firmando una noche para el recuerdo. Pero no fue el único jugador de Yankees que quería conectar jonrones, puesto que Giancarlo Stanton también lo hizo, instaurando el 5 a 1.

En la parte baja de la cuarta entrada, los de Nueva York demostraron por qué son apodados los bombarderos, puesto que iniciaron la ofensiva con un sencillo de Austin Slater, con el que Ben Rice amplió la ventaja 6 a 1.

Con la misma fórmula anotó José Caballero tras un batazo de Cody Bellinger. Seguidamente, Chisholm conectó un sencillo con el que Austin Slater y Aaron Judge anotaron, colocando el 9 por 1 parcial.

Contexto: MLB al límite: estos son los tres equipos que podrían definir su título antes de tiempo

En la parte alta de la séptima, nuevamente Dillon Dingler fue el jugador más destacado de Tigres, puesto que con un espectacular cuadrangular logró que su equipo llegara a dos anotaciones.

La diferencia se mantuvo hasta la parte alta de la novena entrada, donde Detroit necesitaba remontar para sobrevivir, pero no pudo evitar la derrota, aunque Gleyber Torres bateó rodado de out cuando Javier Báez estaba en tercera y posteriormente puso el marcador 9 a 3.

Así, Yankees no solo evitó la barrida, sino que firmó un triunfo contundente en una jornada marcada por la emotividad dentro y fuera del diamante.

Los de Nueva York tienen los ojos puestos en la serie que iniciará el día de mañana 12 de septiembre en Fenway Park de Massachusetts, Estados Unidos, en la que se medirán a Boston Red Sox.

Mientras que Tigres iniciará una serie frente a Miami Marlins que, teniendo en cuenta su ventaja sobre Cleveland Guardians de 8.5 partidos, están bastante tranquilos en un fin de semana que podría acercarlos más al título de División.

