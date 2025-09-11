Show de Judge y compañía: Yankees y Detroit protagonizan una noche de jonrones demoledores

Este jueves 11 de septiembre se termina la serie entre New York Yankees y Detroit Tigers, en el Yankee Stadium de la Gran Manzana. En los dos primeros encuentros, los visitantes mostraron su mejor nivel y sacaron victorias muy abultadas.

Los de Nueva York debían mostrar su mejor nivel si no querían, primero, ser barridos en la serie y, segundo, no quedarse en la carrera por el título de la División Este de la Liga Americana.

En el estadio había bastantes figuras políticas, teniendo en cuenta el aniversario del atentado terrorista sucedido 24 años atrás, en el que se destruyeron las emblemáticas Torres Gemelas. Entre ellas estaba el presidente Donald Trump.

El presidente Donald Trump también visitó el pentágono en el aniversario del terrible suceso. | Foto: Anadolu via Getty Images

En medio de esa situación comenzó el partido. En la primera entrada, los Yankees rápidamente se pusieron al frente del marcador gracias a que Aaron Judge bateó su jonrón número 45 de la temporada.

"You're a fantastic player."



President Trump meets Yankees captain Aaron Judge in a pregame clubhouse visit on the anniversary of September 11th. pic.twitter.com/gMzC9jx8oc — Fox News (@FoxNews) September 11, 2025

Los visitantes no se iban a quedar quietos, y con corredores en las esquinas, Dillon Dingler bateó un sencillo con el que Wenceel Pérez cruzó el plato y empató el partido 1 a 1.

El Bronx sabía lo que se jugaba, por lo que rápidamente, en la parte baja de la segunda entrada, Ben Rice conectó un doble con el que impulsó a Jazz Chisholm Jr., que estaba en segunda, y puso a su equipo de nuevo al frente del marcador.

En esa misma entrada, José Caballero realizó un sencillo, dándole el tiempo suficiente a Ben Rice para poner el 3 a 1 en el marcador.

En la parte baja de la cuarta entrada, el primer bateador en entrar fue nuevamente el ‘juez’, quien volvió a anotar por la vía del cuadrangular, firmando una noche para el recuerdo. Pero no fue el único jugador de Yankees que quería conectar jonrones, puesto que Giancarlo Stanton también lo hizo, instaurando el 5 a 1.

No. 361!



Aaron Judge is now tied with Joe DiMaggio for 4th on the Yankees all-time home run list! pic.twitter.com/a3o4nr9ukm — MLB (@MLB) September 12, 2025

En la parte baja de la cuarta entrada, los de Nueva York demostraron por qué son apodados los bombarderos, puesto que iniciaron la ofensiva con un sencillo de Austin Slater, con el que Ben Rice amplió la ventaja 6 a 1.

Con la misma fórmula anotó José Caballero tras un batazo de Cody Bellinger. Seguidamente, Chisholm conectó un sencillo con el que Austin Slater y Aaron Judge anotaron, colocando el 9 por 1 parcial.

En la parte alta de la séptima, nuevamente Dillon Dingler fue el jugador más destacado de Tigres, puesto que con un espectacular cuadrangular logró que su equipo llegara a dos anotaciones.

La diferencia se mantuvo hasta la parte alta de la novena entrada, donde Detroit necesitaba remontar para sobrevivir, pero no pudo evitar la derrota, aunque Gleyber Torres bateó rodado de out cuando Javier Báez estaba en tercera y posteriormente puso el marcador 9 a 3.

Así, Yankees no solo evitó la barrida, sino que firmó un triunfo contundente en una jornada marcada por la emotividad dentro y fuera del diamante.

Los de Nueva York tienen los ojos puestos en la serie que iniciará el día de mañana 12 de septiembre en Fenway Park de Massachusetts, Estados Unidos, en la que se medirán a Boston Red Sox.