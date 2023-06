“Si fuera una persona decente, tendría que renunciar”: El fuerte comentario de Carlos Antonio Vélez. ¿A quién se lo dijo?

El periodista deportivo no se guardó nada y pidió la renuncia de una importante persona

Un día después de la victoria de la Selección Colombia frente a Alemania, en el duelo amistoso que terminó dos a cero con anotaciones de Luis Díaz y de Juan Guillermo Cuadrado y tras haber vivido una jornada de manifestaciones en contra del actual gobierno, el reconocido periodista, en medio del programa Planeta Fútbol, en la emisora Antena 2, no se quedó callado y dio su opinión referente ante un controversial tema.

En principio, Vélez no aclaró si se estaba refiriendo al partido amistoso entre las selecciones dirigidas por Néstor Lorenzo y Hansi Flick o estaba realizando una fuerte crítica al gobierno de Gustavo Petro, del cual es un abierto opositor.

Carlos Antonio Vélez - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Después de lo que ayer pasó, y si fuera una persona decente y correcta, tendría que renunciar. No hay de otra”, fueron las palabras con las que inicio el periodista.

Carlos Antonio continuó asegurando que, “una manifestación tan contundente, tan clara, tan avasalladora, es para que se caiga del pedestal cualquiera. Los adversarios le dieron una muestra de poderío que debería entender y solo un tarado o un ignorante no lo reconocería. Se le cayó el castillo que había armado en su cabeza, seguro”,

Posteriormente, Vélez aclaró hacia quién iba dirigida su crítica, “¿De quién creen que estoy hablando? Está muy claro, estoy hablando de él… Me refiero al técnico de la selección alemana, el señor Hansi Flick. ¿O qué creyeron?”, y continúo mencionando que al entrenador no le queda de otra, sino que agachar la cabeza y dejar su cargo, “Cuando hay este tipo de manifestaciones masivas de rechazo, los juicios son muy grandes… Cuando es tan avasallante la oposición, no le queda otra que agachar la cabeza si es medianamente inteligente”.

Sin embargo, el comunicador también lanzó un fuerte comentario en el cual mencionó que el mensaje podía aplicar para otras personas. “Eso podría ser aplicado para otras cosas, pero en este caso estoy hablando exclusivamente de Flick, pero perfectamente podía ser asimilado para otra gente.”

Hansi Flick fue respaldado nuevamente por la dirigencia - Foto: AP

¿Debe renunciar Hansi Flick?

Al finalizar el partido, se llegaron a escuchar algunos abucheos dirigidos a la Mannschaft y a su entrenador Hansi Flick, que, no obstante, fue respaldado por la federación alemana (DFB) ante los medios de comunicación.

Rudi Völler, director deportivo de la DFB, fue el encargado de dar la cara ante la prensa. “Hansi Flick no tiene suerte. Lo ha intentado todo para sacar lo mejor de él, pero la calidad de muchos jugadores es demasiado baja”, dijo a RTL. “Lo subestimé un poco cuando comencé este trabajo. Flick lo ha intentado todo, pero el nivel no es tan alto como hace unos años”, completó.

Flick continuará en su cargo, pero varios jugadores ya no serán tenidos en cuenta para la próxima convocatoria. “Tenemos algunos de los mejores jugadores, pero también jugadores que claramente fallaron y estoy bastante seguro de que no llegarán al Campeonato de Europa”, agregó Völler.

“Me encanta ganar y odio perder. Puedo prometer que en septiembre veremos un equipo completamente diferente. Para entonces, intentaré reunir al núcleo de jugadores y debería quedar claro quiénes son los jugadores más importantes en cada una de las posiciones”, sentenció

Más allá del resultado, Alemania se vio mal en el trámite del juego y permitió que Colombia tomara la pelota en amplios tramos del compromiso.

Jamal Musiala reacciona a la derrota de Alemania - Foto: AFP

Esa incapacidad de hacer frente a la Tricolor es lo que le cobran a Flick en la prensa alemana, que llenó de elogios a Néstor Lorenzo y sus dirigidos. “Hansi Flick obtuvo más tiempo después de la vergüenza de la Copa del Mundo. A eso le siguió solo una victoria en cinco juegos. ¿Se le está acabando el tiempo? Pronto sabremos más. ¡Que tengas una buena noche!”, publicó el diario BILD.

Welt, otro de los medios más leídos en la capital alemana, Berlín, criticó fuertemente la falta de ambición de sus jugadores en el duelo con Colombia. “El decepcionante equipo disparó un solo tiro a la portería contraria. Es la primera derrota ante el país sudamericano en la historia de la Asociación Alemana de Fútbol. Un año antes del Campeonato de Europa en su propio país, el rendimiento y el estado de ánimo han tocado fondo”, dicen.