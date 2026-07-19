En la tarde de este domingo 19 de julio de 2026, España logró la hazaña y se convirtió de nuevo en campeón de la Copa Mundial de Fútbol. ‘La Roja’ volvió a gritar en lo más alto luego de haber ganado a la selección de Argentina por un marcador de 1-0.

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El tanto llegó por parte del delantero español Ferran Torres en el minuto 105 tras una gran asistencia de Nico Williams, la cual fue suficiente para alzar el título.

El transcurso del torneo tuvo, en gran parte, un lado sumamente dominante por parte del conjunto europeo, en donde ninguno de los partidos que disputaron perdieron y, al mismo tiempo, eliminando a equipos de alto calibre como Portugal, Francia y Argentina.

España levantando la Copa Mundial de la Fifa 2026, tras vencer a Argentina (1-0) en la final. Foto: Getty Images.

Tanto fue el poderío que los mejores jugadores del campeonato fueron españoles; la FIFA entregó el Balón de Oro del Mundial al mediocampista Rodri, así como el Guante de Oro y mejor jugador joven a Unai Simón y Pau Cubarsi, respectivamente.

Con este resultado, la selección de España consiguió su segunda estrella en la historia del deporte, tras haberla conquistado previamente en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Las declaraciones del técnico español después de la final

Tras la victoria de la selección española, el técnico de ‘La Roja’, Luis de la Fuente, se comunicó con los medios acerca del logro conseguido principalmente por sus jugadores, mostrándose demasiado emocionado por la hazaña.

“Siento orgullo por esta generación de futbolistas que ha ido creciendo con esta idea, fiel a ella y haciendo las cosas de la mejor manera. Nos han dado un ejemplo de grupo, de equipo, de familia y de grandes futbolistas, con un potencial y un talento excepcionales. Especialmente, siento orgullo porque haberlos acompañado en este recorrido, en este trayecto, para mí es un honor”, dijo.

Asimismo, el técnico español expresó el imponente logro que consiguieron y que sin ninguna duda será un referente y apoyo para las futuras generaciones del país.

“Ahora sí estoy muy emocionado. Después de haber echado la vista atrás y pensar en ellos, hemos hablado mucho con los jugadores y todos decían: ‘Hemos ganado todo, todo’, y eso es maravilloso. Lo vuelvo a decir una y otra vez: esta generación de futbolistas es un ejemplo para el deporte español, para la juventud española y para España. Juntos somos más fuertes, que no le quepa duda a nadie”.

La selección española de fútbol no conoce lo que es perder desde hace 38 partidos, siendo su última derrota, curiosamente, contra la selección de Colombia el pasado 22 de marzo de 2024.