Sigue el escándalo: Hárold Perilla involucra a directivo de la FCF en caso contra Machado y Ruiz

Hárold Perilla sigue destapando más detalles sobre su denuncia en el año 2019 por abuso y acoso sexual por parte de los dos jueces Ímer Machado y Óscar Julián Ruiz. Ante la grave acusación del juez, la Fifa decidió iniciar una exhaustiva investigación.

“El caso fue archivado por la Fiscalía hace años, pero ahora se han presentado nuevas evidencias y piden el desarchivo de esos documentos. Hablamos de 11 víctimas y más de 40 testigos en el caso de Óscar Julián Ruiz, y en el caso de Ímer Machado son más de 14 testigos. En Machado no hablamos de menores, en Ruiz hay menores entre las víctimas”, aseguró Romain Molina, periodista del diario The Guardian.

Sin embargo, el árbitro habló en las últimas horas de un nuevo altercado por esta denuncia, en el que se vio involucrado el directivo de la Federación Colombiana de Fútbol, Álvaro González Alzate.

Perilla afirmó que el vicepresidente de la FCF intentó detener su denuncia y arreglarlo de otro modo, a lo que él se resistió. “Solo en 2019 me llamó Álvaro González, venía angustiado, venía de China, Japón o algo así, me dijo en la llamada. Él quería citarme antes de que yo colocara la denuncia, que quería solucionar el tema internamente”, confesó en charla con RCN.

“Él quería hacer un acta en donde yo regresaba a mi puesto como árbitro profesional y pues que yo manejara eso bajo perfil, pero obviamente yo no lo hice, le colgué el teléfono y el día siguiente hice la denuncia en la Fiscalía, porque un caso de esos no se puede arreglar con un acta”, agregó.

¿Qué respondieron los denunciados?

El árbitro colombiano aseguró que tanto Ruiz como Machado “simplemente me pusieron una contrademanda por un injuria y calumnia, y pues estoy esperando que la Fiscalía dé respuesta, pero ninguna denuncia ha avanzado”.

“Nicolás Gallo, Óscar Julián Ruiz e Ímer Machado me denunciaron por injuria y calumnia. En el caso de Machado, me hicieron tres citaciones y no quise asistir, porque obviamente cuando la persona que es demandada no asiste, pierde esa primera instancia de conciliación e inmediatamente se abre la investigación, por tal motivo no asistí a ninguna para que se abriera la investigación”, agregó.

FCF habla sobre Machado

Ante el gran revuelo que ha generado la noticia, desde la Federación Colombiana de Fútbol se pronunciaron con respecto al caso de Machado, pues este es el director de la Comisión de Árbitros de la FCF.

Comunicado Oficial FCF

La Federación Colombiana de Fútbol, FCF, se permite informar y precisar que:

1. Respecto a los señalamientos de presuntas conductas de lesión o puesta en peligro la libertad o integridad sexual de un tercero por parte del señor Ímer Lemuel Machado Barrera, mediante auto del 12 de agosto de 2020 la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol abrió de oficio, investigación preliminar.

2. En virtud de lo anterior se convocó al quejoso para que, si era de su interés, rindiera testimonio y aportara elementos probatorios que permitieran continuar con la actuación disciplinaria.

3. Teniendo en cuenta que el presunto interesado no compareció y atendiendo la norma superior y demás complementarias, así como el archivo de la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se procedió a concluir el caso ante la imposibilidad procesal de continuar con la misma.

4. Es de resaltar que dicha actuación se realizó en el marco de la misionalidad y la competencia de la entidad y la Comisión Disciplinaria.