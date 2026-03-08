En el pórtico de la Selección Colombia hay un fuerte dilema para Néstor Lorenzo. Varios son los opcionados para ser parte del Mundial 2026, pero solo una terna de tres y un elegido como titular deben quedar.

Entre las opciones que maneja el entrenador están las de Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina y Kevin Mier.

A estos puede que se les sumen algunos con méritos, como Andrés Mosquera Marlomejo o Aldair Quintana, pero se les ve algo más lejos porque con los otros ya hay un proceso de cuatro años a lo largo de las Eliminatorias.

Kylian Mbappé vs. Colombia: prensa de Francia reveló si jugará el amistoso de fin de mes

En medio de esa puja, quien ha tomado algo de ventaja para ser el ‘1′ es Álvaro Montero, quien con Vélez, de Argentina, viene teniendo un ritmo de competencia alto.

Ahora, al guajiro, ahora se le añade Camilo Vargas, que en la noche del pasado sábado se destacó con Atlas al atajar un penal exigente. Poniendo su mano derecha arriba y volando de manera correcta, el bogotano le cerró el arco al remate delantero de Guadalajara.

Atlas’ Camilo Vargas stands tall to deny El Hormiga González from the penalty spot 🧤💪 pic.twitter.com/W8TRyJjW8T — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 8, 2026

Dicha maniobra se hizo tendencia en México, llegando a sonar hasta Colombia, donde se le dieron los reconocimientos correspondientes a Vargas.

Es justo ahí cuando aparece de nuevo el debate, pues Camilo siempre ha sido el titular desde que David Ospina no ha estado al 100%. En Copa América, así como en buena parte de las Eliminatorias, no fue desbancado y, de ser justos, a este tendría que mantener el cupo.

Serán meses cruciales para que Lorenzo tome su decisión final. Momentáneamente, dos hacen méritos, mientras Ospina sufre por lo sucedido en Copa Sudamericana y Mier viene de menos a más en Cruz Azul.

Néstor Lorenzo junto a David Ospina, quien es de su plena confianza en Selección Colombia. Foto: AFP

Clásico sin alegría final para Vargas

En un clásico tapatío que enfrentó a dos entrenadores argentinos, el Guadalajara de Gabriel Milito se llevó el triunfo por 2-1 sobre el Atlas de Diego Cocca.

Paulo Ramírez (12′) puso en ventaja al Atlas, que se quedó con 16 puntos en la séptima posición.

Armando González (48′) y Ángel Sepúlveda (84′ penal) consiguieron la voltereta para el Guadalajara, que llegó a 21 unidades para colocarse en el tercer peldaño.

David Ospina golpeó a rival de Millonarios: no se vio en TV y lo dejó aún más hundido

“Fue una victoria justa y bien trabajada. Le damos mucho valor al triunfo por ser un clásico, y para mí tiene una cuota adicional muy importante, porque empezar perdiendo y remontar fortalece el ánimo y la confianza de los jugadores”, expresó Milito.

Al minuto 73, cuando el partido estaba igualado 1-1, Camilo Vargas, portero colombiano del Atlas, le atajó un penal a Armando González.

Camilo Vargas, de Atlas, con la mira puesta en el Mundial United 2026 Foto: Getty Images

El arquero bogotano de 36 años se confirmó como el portero extranjero que más penales ha atajado, con 16, en la historia de la liga mexicana, en donde lleva 14 torneos, todos con el Atlas.

Las Chivas de Milito retornaron a la senda del triunfo luego de dos derrotas que interrumpieron su racha de seis victorias al hilo desde el inicio del torneo.

La derrota resultó más dolorosa para los Zorros de Cocca porque vieron cortada su racha de 10 partidos consecutivos sin perder como locales en el estadio Jalisco.