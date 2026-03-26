Sonoro halago de Zlatko Dalic, DT de Croacia, para la Selección Colombia previo al Mundial 2026

Desde las 6:30 p.m., la Selección Colombia estará jugando el primero de los dos amistosos correspondiente a la fecha Fifa de marzo. Dicho juego se llevará a cabo en Orlando, Estados Unidos, ante la Selección de Croacia.

Para el equipo nacional es una gran evaluación de cara a saber cómo está para el próximo Mundial de 2026. Los croatas ostentan ser uno de los cuadros de mayor crecimiento en el último tiempo, demostrado al ser subcampeones en Rusia 2018 donde perdiendo la final con Francia.

Croacia vs. Colombia, amistoso de la fecha Fifa de marzo rumbo al Mundial 2026 Foto: Getty Images

Zlatko Dalic, técnico, ha sabido potenciar a una camada de jugadores que en la élite se han hecho un lugar en las mejores ligas. Entre esos, sin duda, el más importante es Luka Modrić, capitán y gloria del Real Madrid durante muchos años.

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Sonoro halago de Zlatko Dalic

Justamente fue el seleccionador de los croatas quien habló en la previa del juego de preparación de este jueves. Este emitió palabras positivas sobre la Tricolor, que dan cuenta del crecimiento que ha tenido el conjunto cafetero bajo el mando de Néstor Lorenzo.

“Colombia está entre los tres mejores equipos de Sudamérica, es un equipo que juega un gran fútbol y tiene muchos buenos jugadores rápidos que juegan en Europa”, reconoció el exfutbolista y ahora DT.

Zlatko Dalic, técnico de la Selección de Croacia previo al Mundial 2026 Foto: UEFA via Getty Images

Adicional, anticipó cómo cree que será enfrentarse ante la vigente subcampeona de América: “Los colombianos tienen muy buena transición y energía, y será un partido muy exigente para nosotros”.

Para quien está al mando de los europeos no puede existir un instante de desconcentración a lo largo de los 90 minutos: “Debemos estar listos para responder de la manera correcta contra los rivales más fuertes, debemos ser competitivos”.

Para Dalic Colombia es un rival idóneo para alistar su preparación en la Copa del Mundo, donde tendrán que verse las caras en la fase de grupos ante Inglaterra, Panamá y Ghana.

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“Creo en nuestro equipo, tenemos calidad, y este partido es el camino que debemos seguir para estar lo mejor preparados posible para el Mundial”, declaró.

Al parecer, el entrenador piensa que una rotación de nómina puede ser posible para darle "una oportunidad a todos los jugadores".

Que el juego se lleve a cabo en Norteamérica trae consigo otros retos para Croacia, entre esos, unos que mencionó el DT: “Nos estamos adaptando poco a poco a las condiciones y a la diferencia horaria y de temperatura”.

Croacia clasificó de manera directa a la Copa del Mundo 2026. Foto: AFP

Una vez salga Croacia de Colombia, el próximo 31 marzo se medirá ante Brasil, otro gran reto que también le exigirá de más para saber en qué condiciones está a menos de 80 días del Mundial 2026.

“Tenemos un partido muy pronto, y los chicos son conscientes de que no tenemos mucho tiempo para entrenar y adaptarnos. Nos espera un rival difícil y esperamos lo mejor”, fue consciente el DT de Croacia.

Por su parte, Colombia también tendrá doble prueba amistosa ante rivales de peso. Al término del juego con los croatas, deberá centrarse en preparar el partido del domingo próximo ante Francia, campeona mundial en 2018 y subcampeona en Qatar 2022.