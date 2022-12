Suso se agarró con hinchas de Nacional en Twitter; terminó metiendo a Roy Barreras y Gilberto Tobón

Este miércoles 7 de diciembre, mientras muchos ciudadanos se encuentran celebrando el Día de las Velitas, en la ciudad de Pereira se estará disputando la gran final de la Liga BetPlay 2022-II entre el conjunto matecaña y el Independiente Medellín.

Tras el empate en el juego de ida, los hinchas de ambos equipos llegan con bastantes ilusiones y expectativas al definitivo encuentro. Asimismo, varios fanáticos de Atlético Nacional han manifestado que no desean que su rival de patio obtenga la tradicional estrella de Navidad.

Alejandro Hoyos, conocido popularmente en el mundo del entretenimiento como Suso, el paspi, siempre ha mostrado su amor por el conjunto poderoso y aseguró esta semana que nunca había visto a tantos seguidores del club verdolaga ser tan ‘voltiarepas’.

“Muchos hinchas del Nacional hace una semana eran hinchas de Águilas, y ya son del Pereira. Ni Gilberto Tobón, que es el Nadia Comăneci de la política local, da tantas piruetas”, precisó.

Ante estas declaraciones, el reconocido comediante colombiano se hizo viral rápidamente y recibió cientos de cuestionamientos en las redes sociales. Incluso, muchos internautas lo insultaron.

Hoyos, sin embargo, aprovechó para contestarles a varios fanáticos del equipo verde de Antioquia en su cuenta personal de Twitter, donde terminó mencionando al presidente del Senado, Roy Barreras.

“Oiga, pero les ardió bastante el trino. Gracias por aportar a mi trabajo de maestría y aportar al experimento. Idiota sí soy para muchas cosas”, contestó inicialmente el humorista.

Luego, enfatizó: “Nunca me he puesto camisetas de los otros equipos, disfruto el matoneo futbolero. Y para que sepas, en mi casa he visto con amigos de Nacional varias de sus finales, y parchamos relajados”.

El antioqueño reiteró finalmente en esa red social que no tiene ningún tipo de problema con los hinchas de Atlético Nacional y puntualizó que espera que el Medellín salga campeón este miércoles.

Oiga, pero les ardió el trino. Gracias por aportar a mi trabajo de maestría y aportar al experimento. 😉 — Alejandro Hoyos Sucerquia (@AlegandroHoyos) December 6, 2022

Diego te llamas? Idiota pues si soy para muchas cosas. Y lo otro, es que nunca me he puesto camisetas de los otros, disfruto el matoneo fútbolero. Y para que sepas en mi casa he visto con amigos del nacional varias de sus finales y parchamos relajados. — Alejandro Hoyos Sucerquia (@AlegandroHoyos) December 6, 2022

Ah no, él es el circo del sol completo jeje. — Alejandro Hoyos Sucerquia (@AlegandroHoyos) December 5, 2022

Estas son las disposiciones de seguridad para la final de Liga

La Policía Metropolitana de Pereira confirmó que se adoptará la ley seca en la comuna Olímpica, zona donde se encuentra ubicado el estadio Hernán Ramírez Villegas. Asimismo, indicó que no sé permitirá, por razones de seguridad, que los aficionados utilicen pólvora, bengalas ni ningún otro elemento de pirotecnia, debido a los accidentes que podrían ocasionarse.

Para el ingreso de las personas existen medidas como la obligatoriedad de portar la cédula de ciudadanía, además de su respectiva boleta, para quienes asistan a cualquiera de las tribunas. En el caso de las graderías sur y norte, solo podrán acceder los mayores de edad; mientras que en oriental y occidental podrán ver el juego los menores a partir de los 5 años, pero deben estar en compañía de un adulto responsable.

Los seguidores del Deportivo Independiente Medellín podrán ubicarse en la gradería norte del estadio, aunque la recomendación es que hagan su ingreso lo más pronto posible a este escenario; ya que las puertas están abiertas al público desde las 2:00 p. m.

El compromiso de vuelta por la final de la Liga BetPlay 2022-II está programado para empezar a las 7:00 de a noche. El partido solo se podrá ver en directo por Win Sports+.