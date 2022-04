Susto en la Libertadores: jugador se desmayó tras fuerte golpe en su cabeza

Jaime Arrascaita, volante de The Strongest, sufrió un trauma craneal en el juego ante los venezolanos.

Un fuerte susto se vivió el pasado miércoles en el duelo entre The Strongest de Bolivia y Caracas de Venezuela por la fecha 3 de la fase de grupos en Copa Libertadores. El duelo, que terminó con un emocionante 1-1 entre ambos equipos, pasó a un segundo plano tras un incidente sufrido con un jugador del equipo boliviano.

Se trata de Jaime Arrascaita, volante del equipo boliviano sufrió un trauma craneal en el juego ante los venezolanos. El gran susto ocurrió sobre el final del encuentro, cuando Arrascaita quedó en el piso tras un choque con un rival en una jugada de ataque. El hecho pasó desapercibido por algunos segundos hasta que el juez decidió detener las acciones y autorizar el ingreso al campo del cuerpo médico local para atender al jugador.

Lamentable lo de Jaime Arrascaita sufrió un desmayo y tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital. pic.twitter.com/cDuSqQDpIp — Jhulisa Rushel (@jhulisa01815861) April 28, 2022

El jugador estuvo por algunos minutos fuera del campo y volvió al terreno de juego; sin embargo, después del pitazo final en el camino rumbo a los vestuarios, el mediocampista de 28 años se desplomó y perdió el conocimiento. De inmediato sus compañeros lo alzaron y llevaron en brazos hasta una ambulancia que rápidamente lo evacuó del lugar.

Como Arrascaita no respondía, hubo mucha preocupación y tensión entres los futbolistas de The Strongest y desde la platea, donde estaban los familiares.

El futbolista fue remitido a un centro médico donde pasó la noche del miércoles y parte del jueves. Su equipo informó mediante un comunicado oficial el estado de salud, asegurando que sufrió un trauma craneal.

Parte Médico 🏥

Jaime Arrascaita pic.twitter.com/0e3SvyIvy5 — Club The Strongest (@ClubStrongest) April 28, 2022

Empate con sabor a derrota

Caracas FC empató 1-1 en su visita a The Strongest en la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2022, disputada este miércoles en los 3.600 m de altitud de La Paz.

Martín Prost abrió la cuenta para los locales a los 34 minutos, culminando un cabezazo de Enrique Triverio, y Samson Akinyoola logró la igualdad a los 83 minutos con remate desde fuera del área.

Fue un partido de ida y vuelta donde la visita hizo despliegue de velocidad, habiendo generado más ocasiones de peligro que The Strongest, aunque sin llegar a concretar.

El Grupo B tiene como líder a Libertad de Paraguay con 7 unidades, seguido del brasileño Athletico Paranaense con 4, mientras que Caracas FC y The Strongest se quedan en el fondo con apenas dos puntos. El resultado pone en incómoda situación a The Strongest, que aún no ha conseguido triunfos como local.

📹⚽️ ¡El resumen de @ClubStrongest 1-1 @Caracas_FC por la CONMEBOL #Libertadores! Las mejores acciones del empate por el Grupo B en La Paz. @FutbolSantander pic.twitter.com/YxGigU4ZUI — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 28, 2022

Más resultados

En el otro juego del grupo B, Libertad de Paraguay derrotó 1-0 con autoridad al Athletico Paranaense de Brasil, este martes en Asunción por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2022, un resultado en el que mucho tuvo que ver el golero visitante Bento con atajadas importantes.

El único gol del partido fue obra del veterano centrocampista Cristian Riveros (39 años), de taco, a los 57 minutos.

Tabla de posiciones grupo B

1. Libertad - 7 puntos

2. Atlético Paranaense - 4 puntos

3. Caracas - 2 puntos

4. The Strongest - 2 puntos

*Avanzan los dos primeros de cada grupo a la fase de octavos de final.