Tabla de posiciones de la Premier League ante una fecha crucial: juega Arsenal vs. Liverpool

Los ‘gunners’ se enfrentan a una prueba de fuego para defender su puesto como líderes en la tabla de posiciones.

Sebastián Clavijo García

7 de enero de 2026, 4:19 p. m.
Liverpool es uno de los pocos que ha podido ganarle al Arsenal esta temporada
Liverpool es uno de los pocos que ha podido ganarle al Arsenal esta temporada Foto: Arsenal FC via Getty Images

La fecha 21 de la Premier League trae consigo un choque estelar entre Arsenal y Liverpool en el Emirates Stadium de Londres.

Aunque atraviesan realidades completamente distintas, este partido se robará la atención del planeta entero al ser un momento clave para las aspiraciones de título de Mikel Arteta y sus dirigidos.

Arsenal vs. Liverpool está programado para este jueves, 8 de enero, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido a través de ESPN en su señal básica. Las acciones del compromiso también estarán disponibles en la aplicación de Disney + para dispositivos móviles.

Los gunners tienen una ventaja de seis puntos sobre Manchester City y necesitan seguir ganando para abonar terreno hacia el título. Liverpool, por su parte, marcha en la cuarta casilla del campeonato con serias posibilidades de pelear por el cupo a Champions League.

Arteta muestra confianza

Mikel Arteta habló sobre el partido que se les viene en el Emirates Stadium y no admite relajaciones pese a la distancia que hay en la tabla de posiciones.

Es un partido importantísimo contra los campeones de la última Premier League y tenemos algo que demostrar. Recibiremos a nuestra afición desde muy temprano. Antes de las ocho, todos estarán allí, creando un ambiente increíble y con muchas ganas”, advirtió.

Arteta dijo que si afición “ha estado increíble una vez más esta temporada, y eso marca la diferencia; nos convertimos en un equipo diferente. El nivel de energía, compromiso, confianza y ganas que demostramos en cada acción lo transmiten, y los necesitamos mañana como en cada partido”.

Liverpool venía en una curva ascendente a finales del año pasado, pero empató sus últimos dos partidos contra Leeds y Fulham respectivamente. Una abultada derrota contra en Londres podría incluso dejar tambaleando el cargo de Arne Slot como director técnico.

Pero los reds ya supieron vencer al Arsenal esta temporada y podrían dar otro batacazo.

“Al final, queremos ganar todos los partidos y el más importante, obviamente, es el de mañana. Sabemos lo que tenemos que hacer para ganarles y ahora tenemos que demostrarlo en el campo”, sentenció Arteta.

Arne Slot se juega su futuro

La semana pasada fueron despedidos Enzo Maresca de Chelsea y Ruben Amorim del Manchester United, situación que deja sobre aviso la continuidad de Arne Slot.

El estratega neerlandés sabe que se juega mucho en su visita al Emirates Stadium. “Son partidos de eliminatoria y en estos partidos puedes enfrentarte a equipos como el Arsenal, así que también por eso es un partido importante para nosotros, para ver dónde estamos en un partido único, para ver dónde estamos contra un Arsenal muy, muy bueno”, declaró.

¿Qué canal pasa Arsenal vs. Liverpool por Premier League?

  • Fecha 21 - Premier League
  • Estadio: Emirates Stadium
  • Fecha y hora: Jueves 8 de enero, 3:00 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney +

