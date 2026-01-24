Deportes

Tabla de posiciones de la Premier League: Manchester City le recorta al Arsenal y Liverpool cae

Comenzó la fecha 23 del fútbol inglés con movimientos fuertes en la parte alta del campeonato.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

24 de enero de 2026, 7:50 p. m.
Manchester City no quiere perderle pisada al Arsenal.
Manchester City no quiere perderle pisada al Arsenal. Foto: Getty Images

Manchester City cumplió con la tarea y le recortó puntos al Arsenal en la tabla de posiciones de la Premier League. Ahora los gunners están obligados a vencer al Manchester United en el partido programado para este domingo.

En otros resultados de la jornada sabatina, West Ham le ganó al Sunderland (3-1), Fulham venció a Brighton (2-1) y Burnley empató contra Tottenham (2-2).

Bournemouth dio la sorpresa de la fecha venciendo al Liverpool en el Vitality Stadium, una victoria de oro en su lucha por mantener la categoría.

Se repite la historia de Luis Díaz: Liverpool no aprende y deja ir a otra figura clave

Este domingo continuará la fecha 23 con los partidos de Newcastle vs. Aston Villa, Crystal Palace vs. Chelsea, Brentford vs. Nottingham Forest y Arsenal vs. Manchester United.

Deportes

Esto dijo Vincent Kompany tras el flojo partido de Luis Díaz y la derrota del Bayern: se desahogó

Deportes

Óscar Córdoba confesó preocupación por James Rodríguez de cara al Mundial 2026: no se guardó nada

Deportes

Luis Díaz tuvo mal partido y el Bayern Múnich cayó: derrota sacude la tabla de la Bundesliga

Deportes

París Saint-Germain amarra su nuevo fichaje: llega desde el Barcelona por una cifra millonaria

Deportes

No es Falcao ni Muriel: este es el jugador más caro de la Liga BetPlay y vale 2,2 millones de euros

Deportes

Bayern Múnich anuncia su nómina titular más extraña: virus, lesiones y dos bajas de última hora

Deportes

Arsenal vs. Manchester United: canal y hora para ver el partido cumbre por la Premier League

Deportes

Hora y canal para ver al Wolverhampton de Jhon Arias contra Manchester City: duelo clave en Premier League

Deportes

Colombiano al Manchester City: Independiente Medellín oficializó llamativo trato logrado

Deportes

El principal candidato que suena para reemplazar a Pep Guardiola en el Manchester City

El lunes llegará el cierre con el choque de Everton contra Leeds United.

Manchester City 2-0 Wolves

Manchester City no pasó contratiempos para vencer a Wolverhampton (2-0) y acortar a cuatro puntos su diferencia respecto al Arsenal, luego de haber perdido de manera inesperada contra el Bodo/Glimt en la Champions League.

Los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera fueron titulares en la visita, aunque no pudieron evitar lo que era casi un hecho.

El partido fue un estreno perfecto para el central Marc Guéhi, recién llegado del Crystal Palace para paliar la ausencia de Rúben Dias y taponar las grietas aparecidas en las últimas semanas.

Luis Díaz tuvo mal partido y el Bayern Múnich cayó: derrota sacude la tabla de la Bundesliga

El otro fichaje destacado de este mercado, Antoine Semenyo, también aprovechó para anotar su primer gol en la Premier con los sky blues (45+2′), haciendo gala de una ejecución impecable: control con la derecha y disparo con la izquierda.

Manchester City habían abierto el marcador ya al inicio del encuentro por medio de Omar Marmoush (6′), que marcó por primera vez en liga desde mayo de 2025.

Manchester City's Erling Haaland sits in the dug out before the start of the English Premier League soccer match between Manchester City and Wolverhampton Wanderers in Manchester, England, Saturday, Jan. 24, 2026. (AP Photo/Ian Hodgson)
Erling Haaland empezó en el banquillo contra Wolves. Foto: AP

Bournemouth 3-2 Liverpool

Liverpool parecía haber evitado una tragedia en su visita a Bournemouth, pero un gol al último minuto confirmó que los dirigidos por Arne Slot están andando sobre la cornisa en la presente temporada.

Los cherries se pusieron por delante en el primer tiempo gracias a los goles de Evanilson y Alex Jiménez, pero Virgil van Dijk descontó justo antes de irse al descanso.

Con la motivación de estar a un solo gol de distancia, Liverpool inclinó la cancha y se lanzó en busca del empate. Después de mucho buscarlo, Dominik Szoboszlai consiguió la igualdad y puso a celebrar a los hinchas que los fueron a acompañar muy lejos de casa.

Todo parecía encaminado hacia la división de puntos, sin embargo, un gol agónico de Amine Adli le dio la victoria al Bournemouth. Arne Slot y varios jugadores de Liverpool le reclamaron al árbitro por una supuesta falta antes de la anotación de los locales, pero el juez mantuvo su decisión y no recibió llamados por parte del VAR.

Más de Deportes

Manchester City no quiere perderle pisada al Arsenal.

Tabla de posiciones de la Premier League: Manchester City le recorta al Arsenal y Liverpool cae

Vincent Kompany habló sobre el rendimiento del equipo ante Augsburgo.

Esto dijo Vincent Kompany tras el flojo partido de Luis Díaz y la derrota del Bayern: se desahogó

Óscar Córdoba y James Rodríguez.

Óscar Córdoba confesó preocupación por James Rodríguez de cara al Mundial 2026: no se guardó nada

MUNICH, GERMANY - JANUARY 24: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen is being challenged during the Bundesliga match between FC Bayern München and FC Augsburg at Allianz Arena on January 24, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)

Luis Díaz tuvo mal partido y el Bayern Múnich cayó: derrota sacude la tabla de la Bundesliga

Barcelona está en negociaciones con el PSG

París Saint-Germain amarra su nuevo fichaje: llega desde el Barcelona por una cifra millonaria

2.2 millones de euros cuesta el jugador más caro de Liga BetPlay. No es Falcao, ni Muriel

No es Falcao ni Muriel: este es el jugador más caro de la Liga BetPlay y vale 2,2 millones de euros

Luis Díaz llegando al Allianz Arena para el partido contra Augsburgo

Bayern Múnich anuncia su nómina titular más extraña: virus, lesiones y dos bajas de última hora

MANCHESTER, ENGLAND - AUGUST 17: Arsenal's Bukayo Saka battles with Manchester United's Bruno Fernandes during the Premier League match between Manchester United and Arsenal at Old Trafford on August 17, 2025 in Manchester, England. (Photo by Alex Dodd - CameraSport via Getty Images)

Arsenal vs. Manchester United: canal y hora para ver el partido cumbre por la Premier League

James Rodríguez sería el jugador más costoso del fútbol profesional colombiano.

¿Cuánto gana James Rodríguez? Este es el jugoso sueldo que le tocaría pagar a Millonarios

X

La semana del Super Bowl: varios espectáculos anteceden el partido y el show de entretiempo

Noticias Destacadas