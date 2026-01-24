Tabla de posiciones de la Premier League: Manchester City le recorta al Arsenal y Liverpool cae

Manchester City cumplió con la tarea y le recortó puntos al Arsenal en la tabla de posiciones de la Premier League. Ahora los gunners están obligados a vencer al Manchester United en el partido programado para este domingo.

En otros resultados de la jornada sabatina, West Ham le ganó al Sunderland (3-1), Fulham venció a Brighton (2-1) y Burnley empató contra Tottenham (2-2).

Bournemouth dio la sorpresa de la fecha venciendo al Liverpool en el Vitality Stadium, una victoria de oro en su lucha por mantener la categoría.

Se repite la historia de Luis Díaz: Liverpool no aprende y deja ir a otra figura clave

Este domingo continuará la fecha 23 con los partidos de Newcastle vs. Aston Villa, Crystal Palace vs. Chelsea, Brentford vs. Nottingham Forest y Arsenal vs. Manchester United.

El lunes llegará el cierre con el choque de Everton contra Leeds United.

Manchester City 2-0 Wolves

Manchester City no pasó contratiempos para vencer a Wolverhampton (2-0) y acortar a cuatro puntos su diferencia respecto al Arsenal, luego de haber perdido de manera inesperada contra el Bodo/Glimt en la Champions League.

Los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera fueron titulares en la visita, aunque no pudieron evitar lo que era casi un hecho.

El partido fue un estreno perfecto para el central Marc Guéhi, recién llegado del Crystal Palace para paliar la ausencia de Rúben Dias y taponar las grietas aparecidas en las últimas semanas.

Luis Díaz tuvo mal partido y el Bayern Múnich cayó: derrota sacude la tabla de la Bundesliga

El otro fichaje destacado de este mercado, Antoine Semenyo, también aprovechó para anotar su primer gol en la Premier con los sky blues (45+2′), haciendo gala de una ejecución impecable: control con la derecha y disparo con la izquierda.

Manchester City habían abierto el marcador ya al inicio del encuentro por medio de Omar Marmoush (6′), que marcó por primera vez en liga desde mayo de 2025.

Erling Haaland empezó en el banquillo contra Wolves. Foto: AP

Bournemouth 3-2 Liverpool

Liverpool parecía haber evitado una tragedia en su visita a Bournemouth, pero un gol al último minuto confirmó que los dirigidos por Arne Slot están andando sobre la cornisa en la presente temporada.

Los cherries se pusieron por delante en el primer tiempo gracias a los goles de Evanilson y Alex Jiménez, pero Virgil van Dijk descontó justo antes de irse al descanso.

Con la motivación de estar a un solo gol de distancia, Liverpool inclinó la cancha y se lanzó en busca del empate. Después de mucho buscarlo, Dominik Szoboszlai consiguió la igualdad y puso a celebrar a los hinchas que los fueron a acompañar muy lejos de casa.

Todo parecía encaminado hacia la división de puntos, sin embargo, un gol agónico de Amine Adli le dio la victoria al Bournemouth. Arne Slot y varios jugadores de Liverpool le reclamaron al árbitro por una supuesta falta antes de la anotación de los locales, pero el juez mantuvo su decisión y no recibió llamados por parte del VAR.