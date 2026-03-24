Este martes, 24 de marzo de 2026, se jugaron tres partidos correspondientes a la fecha 13 de la Liga BetPlay. Los resultados fueron los siguientes:

Deportivo Pereira 2 - 2 Cúcuta Deportivo

Junior de Barranquilla 2 - 0 Atlético Bucaramanga

Fortaleza 1 - 2 Deportivo Pasto

Junior deja en vilo al Bucaramanga y mueve los ocho: partido clave en Liga BetPlay

La noticia está en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, pues Junior se metió a la pelea de los ocho y Deportivo Pasto sacudió el liderato, reafirmando la brillante campaña que viene haciendo en este primer semestre de 2026.

Junior de Barranquilla celebrando su triunfo sobre Atlético Bucaramanga. Foto: Colprensa - Jairo Cassiani.

En cuanto a Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo, a ninguno de los dos les sirve el empate por lo que siguen luchando por salir de la parte baja de la tabla de posiciones en la competencia. La expectativa está en que mejoren su rendimiento en este tramo final liguero.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay

Atlético Nacional es el líder de la tabla de posiciones con 27 puntos en 12 juegos. Segundo asoma Deportivo Pasto con las mismas 27 unidades pero en 13 juegos y con menor diferencia de gol que el verde de Antioquia. Eso es lo que define el liderato parcial de la competencia.

Deportivo Pasto alcanza a Atlético Nacional en el liderato de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Once Caldas (23), Junior de Barranquilla (22) Internacional de Bogotá (21), Millonarios (20), América de Cali (20) y Deportes Tolima (20) cierran el grupo de los ocho parciales, mismos que clasificarían a las semifinales de la competencia.

Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali y Águilas Doradas asoman a puertas de los ocho. Aún hay varias fechas por jugar y algunos equipos que tienen más partidos jugados que otros. A penas se nivelen los juegos, podría haber cambios.

En cuanto a la parte baja de la tabla de posiciones, Cúcuta Deportivo (puesto 18), Boyacá Chicó (puesto 19) y Deportivo Pereira (puesto 20) son los coleros y hay preocupación entre los hinchas debido a que no tienen un buen desempeño de cara al cierre del todos contra todos.

El último partido de la fecha 13 en la Liga BetPlay 2026-ll será este miércoles, 25 de marzo, cuando América de Cali reciba en el Pascual Guerrero a Llaneros. Así, se podrá ver la tabla de posiciones con los 10 juegos de la jornada y sus respectivos resultados.