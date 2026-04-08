Tabla de posiciones en el grupo A de la Copa Libertadores: Flamengo ganó y así queda Medellín

Este miércoles, 8 de abril de 2026, se jugaron los dos partidos válidos por la primera fecha del grupo A en la Copa Libertadores. Medellín, cuota colombiana en la zona, tuvo juego en casa y ante su público.

Repase los resultados que dejaron ambos compromisos:

Deportivo Independiente Medellín 1 - 1 Estudiantes de La Plata

Cusco 0 - 2 Flamengo

Tabla de posiciones en el grupo A de la Copa Libertadores

Con su triunfo, Flamengo es líder sumando tres puntos. Segundo y tercero asoman Medellín y Estudiantes, ambos con un punto, y la zona la cierra Cusco con cero unidades.

Desarrollo del grupo A en Copa Libertadores

El campeón Flamengo comenzó con victoria la defensa de su título en la Copa Libertadores tras un trabajado triunfo el miércoles en Cusco, en una primera fecha en la que Palmeiras pescó un empate ante Junior y el modesto Mirassol celebró un debut soñado.

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El Mengão conquistó en 2025 su cuarto título continental bajo la dirección del brasileño Filipe Luís. Sin embargo, a comienzos de marzo, la dirigencia decidió prescindir de sus servicios tras las derrotas en la Supercopa brasileña ante Corinthians y en la Recopa Sudamericana frente a Lanús.

Ahora, bajo la dirección del portugués Leonardo Jardim, Flamengo superó con una victoria 2-0 un exigente desafío ante Cusco FC en los 3.400 metros de altitud de esa turística ciudad peruana, en el arranque del Grupo A.

Bruno Henrique, a los 60 minutos, abrió el marcador de golpe de cabeza, un remate seco al primer palo tras un centro desde la izquierda de Ayrton Lucas al corazón del área.

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta amplió la ventaja a los 90+2 también de cabeza, tras aprovechar un rebote concedido por el golero Pedro Díaz luego de dos remates consecutivos del propio mediocampista rubro-negro.

En la apertura de la llave, el argentino Estudiantes de La Plata, un gigante de la región con cuatro trofeos de Libertadores en su haber, empató 1-1 en su visita al colombiano Independiente Medellín.

Tiago Palacios, a los 4 minutos, adelantó al Pincha con un remate desde fuera del área que se desvió en la espalda de un defensor, descolocando al arquero Eder Chaux.

‘Poderosa’ volea de Chaverra rescató al Medellín ante Estudiantes en Copa Libertadores

Francisco Chaverra, a los 64 minutos, estableció el empate para el Poderoso al empalmar de zurda con precisión un balón originado en un tiro de esquina, dejando sin opciones al arquero uruguayo Fernando Muslera.

*Con información de AFP