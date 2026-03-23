Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Santa Fe resucita ante Medellín

Independiente Santa Fe volvió al triunfo luego de tres partidos. Este lunes, 23 de marzo, el cardenal venció por 2-1 al Medellín en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El duelo de rojos acabó en manos del león.

Los goles en la tarde-noche capitalina llegaron gracias a Luis Palacios (32′) y Helibelton Palacios (60′), para Santa Fe, mientras que por el lado del Deportivo Independiente Medellín descontó Francisco Chaverra (70′), cumpliendo con la reconocida ley del ex.

Eso sí, el Poderoso de la Montaña jugó con dos futbolistas menos, tras las expulsiones de Alexis Serna y Didier Moreno.

Imagen del juego entre Santa Fe y Medellín en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Tabla de posiciones en Liga BetPlay

Atlético Nacional sigue siendo el líder de la Liga BetPlay 2026-l con 27 puntos en 12 juegos. Deportivo Pasto es segundo, con las mimas unidades que el verde de Antioquia, mientras que Once Caldas cierra el top tres con 23 puntos.

Internacional de Bogotá, Millonarios, América de Cali, Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga cierran el grupo de los ocho y pelean por un lugar en la recta final de este primer semestre liguero.

A pesar del triunfo ante Medellín, y que resucitó en cuanto a resultados, pues dejó atrás tres partidos sin ganar, Santa Fe está en el puesto 13 con 15 puntos y a cuatro del octavo. La situación del cardenal no es buena todavía, y asoma la Copa Libertadores.

En cuanto a Medellín, quedó con 13 puntos y tampoco la pasa bien, despertando más dudas que certezas que la misma hinchada reconoce en las redes sociales.

Los coleros de la tabla de posiciones son Deportivo Pereira (20), Cúcuta Deportivo (19) y Boyacá Chicó (18).

Atlético Nacional sigue siendo el líder de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa: David Jaramillo

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Resultados en lo que va de la fecha 13 de la Liga BetPlay

Sábado, 21 de marzo de 2026

Once Caldas 1 - 4 Millonarios

Atlético Nacional 3 - 0 Internacional de Bogotá

Domingo, 22 de marzo de 2026

Alianza FC 1 - 0 Deportivo Cali

Lunes, 23 de marzo de 2026

Boyacá Chicó 1 - 1 Deportes Tolima

Independiente Santa Fe 2 - 1 Deportivo Independiente Medellín

Partidos que faltan por jugar en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-l

Lunes, 23 de marzo de 2026

6:20 p.m. Jaguares vs. Águilas Doradas

Martes, 24 de marzo de 2026

3:30 p.m. Deportivo Pereira vs. Cúcuta Deportivo

6:00 p.m. Junior de Barranquilla vs. Atlético Bucaramanga

8:00 p.m. Fortaleza vs. Deportivo Pasto

Miércoles, 25 de marzo de 2026