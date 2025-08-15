Suscribirse

Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras Alianza vs. Once Caldas: preocupación en el fondo

Junior es líder sólido, pero en la parte baja hay tres históricos que la pasan mal.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

16 de agosto de 2025, 2:29 a. m.
Alianza FC vs. Once Caldas por Liga BetPlay 2025-ll.
Alianza FC vs. Once Caldas por Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa.

Continúa la séptima fecha de la Liga BetPlay 2025-ll. Este viernes, 15 de agosto, Alianza FC recibió en Valledupar a Once Caldas. Al final, en un extenso partido, todo acabó 0-0.

Más allá del resultado, hubo un hecho que marcó el juego: la suspensión del mismo, sobre el minuto 78′, debido a una fuerte tormenta eléctrica en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

Fueron varios minutos donde la pelota no rodó, y cerca de las 7:04 p.m. se reanudó el compromiso, donde la paridad siguió a pesar de jugar los 12′ restantes.

Datos generales tras el Alianza FC vs. Once Caldas

  • Marcador final: Alianza FC 0 - 0 Once Caldas
  • Fecha: 15 de agosto de 2025 (séptima fecha - Liga BetPlay)
  • Árbitro central: Alejandro Moncada
  • Alineaciones:

Alianza FC: Juan Camilo Chaverra; Luis Miguel Mina Tobar, Kevin Moreno, Pedro Camilo Franco, Leonardo Saldaña; Rubén Manjarrés, Fabián Camilo Mosquera, Jesús Muñoz Gutiérrez, Wiston Fernández, Mayer Gil; Ayron Del Valle. DT: Hubert Bodhert

Once Caldas: Joan Felipe Parra; Efraín Navarro, Juan Felipe Castaño, Jerson Malagón, Kevin Tamayo; Iván Rojas, Robert Mejía, Andrés Felipe Ibargüen, Felipe Gómez; Déinner Quiñones, Jefry Arley Zapata Ramírez. DT: Hernán Darío Arriero Herrera.

Partido de Alianza FC con Once Caldas se jugó completo, pero acabó 0-0.
Partido de Alianza FC con Once Caldas se jugó completo, pero acabó 0-0. | Foto: Colprensa

Tabla de posiciones tras Alianza FC vs. Once Caldas

Este marcador entre Alianza y Once Caldas no tiene repercusión directa en la parte alta de la tabla, pero sí en el fondo.

El blanco blanco asoma como penúltimo del acumulado con apenas tres puntos en seis juegos (3D - 3E). Si Millonarios, el colero parcial con un punto, gana su partido de esta jornada, desplazará al Once Caldas al puesto 20.

En cuanto a Alianza FC, lleva seis unidades en siete partidos. Eso lo estanca en el puesto 14 y aún ve lejos la posibilidad de entrar a los ocho clasificados parciales a cuadrangulares.

Por su parte, Junior de Barranquilla sigue siendo líder con 14 puntos en seis juegos, y le saca tres de diferencia a sus perseguidores cercanos: Nacional, Llaneros y Pereira, todos con 11.

Junior de Barranquilla, el líder de la Liga BetPlay 2025-ll.
Junior de Barranquilla, el líder de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Jairo Cassiani

El grupo de los ocho lo cierran Fortaleza, Medellín, Tolima, Envigado y Santa Fe. La séptima jornada aún está en pleno ecuador, por lo que varios resultados podrían darse y cambiar el panorama.

Contexto: Estadio de histórico del FPC cerrará sus puertas para hinchas: Dimayor soltó último anuncio

Así va la fecha 7

  • Deportivo Cali 3 - 1 Unión Magdalena
  • Deportivo Pereira 2 - 1 América de Cali
  • Alianza FC 0 - 0 Once Caldas
  • Equidad vs Llaneros - 16 de agosto
  • Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó - 16 de agosto
  • Atlético Nacional vs. Fortaleza - 16 de agosto
  • Deportes Tolima vs. Millonarios - 17 de agosto
  • Junior de Barranquilla vs. Atlético Bucaramanga - 18 de agosto
  • Deportivo Pasto vs. Medellín - 18 de agosto
  • Independiente Santa Fe vs. Envigado - 19 de agosto

