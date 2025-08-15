Deportes
Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras Alianza vs. Once Caldas: preocupación en el fondo
Junior es líder sólido, pero en la parte baja hay tres históricos que la pasan mal.
Continúa la séptima fecha de la Liga BetPlay 2025-ll. Este viernes, 15 de agosto, Alianza FC recibió en Valledupar a Once Caldas. Al final, en un extenso partido, todo acabó 0-0.
Más allá del resultado, hubo un hecho que marcó el juego: la suspensión del mismo, sobre el minuto 78′, debido a una fuerte tormenta eléctrica en el estadio Armando Maestre Pavajeau.
Fueron varios minutos donde la pelota no rodó, y cerca de las 7:04 p.m. se reanudó el compromiso, donde la paridad siguió a pesar de jugar los 12′ restantes.
Datos generales tras el Alianza FC vs. Once Caldas
- Marcador final: Alianza FC 0 - 0 Once Caldas
- Fecha: 15 de agosto de 2025 (séptima fecha - Liga BetPlay)
- Árbitro central: Alejandro Moncada
- Alineaciones:
Alianza FC: Juan Camilo Chaverra; Luis Miguel Mina Tobar, Kevin Moreno, Pedro Camilo Franco, Leonardo Saldaña; Rubén Manjarrés, Fabián Camilo Mosquera, Jesús Muñoz Gutiérrez, Wiston Fernández, Mayer Gil; Ayron Del Valle. DT: Hubert Bodhert
Once Caldas: Joan Felipe Parra; Efraín Navarro, Juan Felipe Castaño, Jerson Malagón, Kevin Tamayo; Iván Rojas, Robert Mejía, Andrés Felipe Ibargüen, Felipe Gómez; Déinner Quiñones, Jefry Arley Zapata Ramírez. DT: Hernán Darío Arriero Herrera.
Tabla de posiciones tras Alianza FC vs. Once Caldas
Este marcador entre Alianza y Once Caldas no tiene repercusión directa en la parte alta de la tabla, pero sí en el fondo.
El blanco blanco asoma como penúltimo del acumulado con apenas tres puntos en seis juegos (3D - 3E). Si Millonarios, el colero parcial con un punto, gana su partido de esta jornada, desplazará al Once Caldas al puesto 20.
En cuanto a Alianza FC, lleva seis unidades en siete partidos. Eso lo estanca en el puesto 14 y aún ve lejos la posibilidad de entrar a los ocho clasificados parciales a cuadrangulares.
Por su parte, Junior de Barranquilla sigue siendo líder con 14 puntos en seis juegos, y le saca tres de diferencia a sus perseguidores cercanos: Nacional, Llaneros y Pereira, todos con 11.
El grupo de los ocho lo cierran Fortaleza, Medellín, Tolima, Envigado y Santa Fe. La séptima jornada aún está en pleno ecuador, por lo que varios resultados podrían darse y cambiar el panorama.
Así va la fecha 7
- Deportivo Cali 3 - 1 Unión Magdalena
- Deportivo Pereira 2 - 1 América de Cali
- Alianza FC 0 - 0 Once Caldas
- Equidad vs Llaneros - 16 de agosto
- Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó - 16 de agosto
- Atlético Nacional vs. Fortaleza - 16 de agosto
- Deportes Tolima vs. Millonarios - 17 de agosto
- Junior de Barranquilla vs. Atlético Bucaramanga - 18 de agosto
- Deportivo Pasto vs. Medellín - 18 de agosto
- Independiente Santa Fe vs. Envigado - 19 de agosto