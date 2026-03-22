Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras goleada de Atlético Nacional a Internacional de Bogotá

El sábado 21 de marzo dejó dos resultados movidos que tuvieron repercusión directa en la tabla de posición e Liga BetPlay: Millonarios goleó de visita a Once Caldas y Atlético Nacional paró en seco a Internacional de Bogotá en Medellín, también con goleada:

Once Caldas 1 - 4 Millonarios

Atlético Nacional 3 - 0 Internacional de Bogotá

Millonarios le propinó un contundente 4-1 a Once Caldas, en Manizales, y con lluvia como protagonista. Foto: Colprensa - Santiago Álvarez

Angustia por jugador de Millonarios que se desmayó en pleno partido: está en cuidados intensivos

Tabla de posiciones en Liga BetPlay 2026-l: Millonarios entre los ocho y Atlético Nacional líder

Hay sorpresas, y es que ya se empieza a notar la mano del técnico Fabián Bustos en el embajador. Millonarios se metió en los ocho, ubicándose en la quinta casilla con 20 puntos, aunque teniendo hasta dos partidos más que sus rivales directos.

Por su parte, y con la goleada sobre Internacional de Bogotá, Atlético Nacional se ratifica como líder en la tabla de posiciones de Liga BetPlay. Llegó a 27 puntos en 12 partidos jugados, y le saca tres al segundo que es Deportivo Pasto.

Encuentro entre Atlético Nacional e Internacional de Bogotá, el 21 de marzo, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto: Colprensa - David Jaramillo

El grupo de los ocho lo completan Once Caldas (3), Internacional de Bogotá (4), Millonarios (5), América de Cali (6), Atlético Bucaramanga (7), Deportes Tolima (8).

Los tres coleros del campeonato son Cúcuta Deportivo (18), Boyacá Chicó (19) y Deportivo Pereira (20). Por otro lado, equipos como Junior, Cali, Llaneros y Águilas Doradas hacen fila para entrar en los ocho, mientras que Medellín y Santa Fe parecen alejarse del objetivo.

Más noticias de la Liga BetPlay

Este domingo, 22 de marzo, solo habrá un partido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-l. Alianza FC recibirá en Valledupar al Deportivo Cali, a partir de las 4:00 p.m., en un duelo con dos equipos obligados a sumar.

Ya el resto de la jornada se definirá desde el lunes 23 de marzo hasta el miércoles 25 del mismo mes, con la siguiente programación:

Lunes, 23 de marzo de 2026

2:00 p.m. Boyacá Chicó vs Deportes Tolima

4:10 p.m. Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín

6:20 p.m. Jaguares vs. Águilas Doradas

Martes, 24 de marzo de 2026

3:30 p.m. Deportivo Pereira vs. Cúcuta Deportivo

6:00 p.m. Junior de Barranquilla vs. Atlético Bucaramanga

8:00 p.m. Fortaleza vs. Deportivo Pasto

Miércoles, 25 de marzo de 2026