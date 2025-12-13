Suscribirse

Tabla de posiciones en Premier League: Arsenal castiga a Jhon Arias y Wolves de forma agónica

Arsenal resolvió el partido en el tiempo añadido y evitó ceder puntos como local.

Redacción Deportes
14 de diciembre de 2025, 12:34 a. m.
El líder de la Premier League sumó tres puntos tras un partido más cerrado de lo esperado.
Un desenlace adverso dejó sin premio al equipo de Jhon Arias. | Foto: BEN STANSALL / AFP / ESPN / Canva

La fecha 16 de la Premier League ofreció un cruce marcado por contrastes. Arsenal, líder del campeonato, recibió a un Wolverhampton urgido de puntos y anclado en el último lugar de la tabla.

Con 33 puntos antes del inicio, los Gunners afrontaron el compromiso con la presión de un Manchester City que se acercaba peligrosamente, mientras que los Wolves, con los colombianos Jhon Arias y Yerson Mosquera, buscaban un triunfo que les permitiera cortar una temporada cuesta arriba.

Así quedó la tabla tras la derrota de Wolves ante Arsenal

Resistencia de Wolves y figura del arquero

El desarrollo del partido fue más cerrado de lo previsto. Arsenal asumió el control territorial y la posesión, pero se topó con una defensa ordenada y con un arquero inspirado.

Al minuto 67, Sam Johnstone protagonizó una de las atajadas del encuentro: un potente remate del Arsenal exigió una gran estirada con su mano izquierda, abajo y junto al palo, para mantener el cero en su arco y sostener con vida a los visitantes.

El infortunio que rompió el equilibrio

La insistencia local terminó por tener premio. Dos minutos después, al 69, un tiro de esquina cambió el rumbo del partido.

El balón se estrelló en el poste derecho de Johnstone, rebotó en su espalda y acabó cruzando la línea de gol. El tanto, cargado de infortunio para Wolves, profundizó la mala racha del colista y desató la celebración en el Emirates Stadium.

Contexto: Tabla de posiciones de la Premier League: sacudida del Chelsea y regreso triunfal de Salah

Un cierre dramático y sentencia en el añadido

Cuando el encuentro parecía encaminado a una victoria ajustada del Arsenal, el tramo final ofreció emociones inesperadas. En el minuto 90, Toluwalase Arokodare apareció para firmar un empate agónico que silenció momentáneamente a Londres y devolvió la esperanza a los Wolves.

Sin embargo, la Premier League volvió a mostrar su imprevisibilidad en el tiempo añadido: al 90+4’, un centro fue conectado por Gabriel Jesus y desviado hacia su propia portería por el defensor colombiano Mosquera, sellando el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Arsenal alcanzó los 36 puntos y amplió a cinco su ventaja provisional sobre el Manchester City, que aún debe cumplir su compromiso de la jornada. Wolves, en cambio, volvió a marcharse con las manos vacías, confirmando un presente complejo que sigue sin encontrar alivio.

WolverhamptonJhon AriasArsenalTabla de posicionesPremier League

