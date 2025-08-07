Tajante llamado a Néstor Lorenzo para las eliminatorias: dan argumento para que se haga oficial

Jorge Bava, director técnico de Independiente Santa Fe, hizo una tajante declaración sobre uno de sus entrenados. Se trata del portero Andrés Mosquera Marmolejo.

Para nadie es un secreto que Marmolejo es uno de los mejores guardametas, para muchos el número uno, de la primera división del fútbol profesional colombiano. Por esto, Bava se pronunció.

El uruguayo, aunque no lo mencionó directamente, señaló que espera que el argentino Néstor Lorenzo llame a Mosquera Marmolejo a la Selección Colombia de Mayores.

“Vengo de México, sé que hay dos porteros muy buenos en la Selección y ni hablar de David (Ospina), pero el nivel de Marmolejo es superlativo y se lo merece como otros casos de jugadores que han tenido buenos momentos”, expresó, sin rodeos, Jorge Bava, en entrevista con As Colombia.

Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de Independiente Santa Fe. | Foto: John Paz

Habrá que esperar para conocer si en la última fecha de eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, que se jugará en septiembre, Néstor Lorenzo convoca al portero titular de Santa Fe.

El argumento de Bava es claro (el nivel de Marmolejo) para que la convocatoria sea haga oficial, pero la decisión final la tendrá Lorenzo. Jorge también hizo referencia a Harold Mosquera y Hugo Rodallega.

Jorge Bava, técnico de Santa Fe. | Foto: DANIEL GARZON HERAZO

“El momento de Harold (Mosquera) es muy bueno, ni hablar de Hugo (Rodallega) que fue goleador del campeonato. Ojalá, sin querer meterme en el trabajo del profe Lorenzo, en Santa Fe vamos a estar felices si él tiene esa anhelada convocatoria”, puntualizó.

Entre otras cosas, Jorge Bava comentó que Independiente Santa Fe va por el bicampeonato, después de imponerse en la final del primer semestre de Liga BetPlay ante Deportivo Independiente Medellín.

“Estamos convencidos y vamos a luchar por el bicampeonato, además de la Copa Colombia. Lo digo convencido por mi trabajo y por cómo vi retornar a los jugadores; vinieron con poco descanso y costó el arranque, pero el fuego no se perdió, que es lo más importante. El físico y lo futbolístico se ha ido recuperando, pero el fuego está intacto”, aseguró.

El estratega charrúa también aprovechó su espacio para hablar del reciente título obtenido con el equipo rojo y blanco de la capital del país. No dudó ni ocultó su felicidad.

Jorge Bava fue campeón con Independiente Santa Fe. | Foto: Cristian Bayona

“Estoy muy contento por los logros obtenidos, pero el fútbol es efímero, dimos vuelta a la página y ya trabajamos con miras a este torneo y la Copa, dos objetivos que tenemos”, expresó.