Tajante llamado a Néstor Lorenzo para las eliminatorias: dan argumento para que se haga oficial

Un entrenador del fútbol profesional colombiano fue claro sobre este asunto.

Redacción Deportes
7 de agosto de 2025, 12:16 p. m.
Néstor Lorenzo en rueda de prensa previa al duelo con Perú por Eliminatorias
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. | Foto: Captura tranmisión YouTube Gol Caracol

Jorge Bava, director técnico de Independiente Santa Fe, hizo una tajante declaración sobre uno de sus entrenados. Se trata del portero Andrés Mosquera Marmolejo.

Para nadie es un secreto que Marmolejo es uno de los mejores guardametas, para muchos el número uno, de la primera división del fútbol profesional colombiano. Por esto, Bava se pronunció.

Contexto: Expertos dan veredicto del polémico gol de Santa Fe contra América: jugador denunció robo

El uruguayo, aunque no lo mencionó directamente, señaló que espera que el argentino Néstor Lorenzo llame a Mosquera Marmolejo a la Selección Colombia de Mayores.

“Vengo de México, sé que hay dos porteros muy buenos en la Selección y ni hablar de David (Ospina), pero el nivel de Marmolejo es superlativo y se lo merece como otros casos de jugadores que han tenido buenos momentos”, expresó, sin rodeos, Jorge Bava, en entrevista con As Colombia.

Bogotá. Febrero 21 de 2024. Independiente Santa fe enfrenta a Junior de Barranquilla por la fecha 8 de la Liga BetPlay, en el estadio El Campin. (Colprensa - John Paz)
Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de Independiente Santa Fe. | Foto: John Paz

Habrá que esperar para conocer si en la última fecha de eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, que se jugará en septiembre, Néstor Lorenzo convoca al portero titular de Santa Fe.

El argumento de Bava es claro (el nivel de Marmolejo) para que la convocatoria sea haga oficial, pero la decisión final la tendrá Lorenzo. Jorge también hizo referencia a Harold Mosquera y Hugo Rodallega.

Jorge Bava, técnico de Santa Fe, asumió en marzo de 2025. Contra todo pronóstico, llevó al equipo a la final.
Jorge Bava, técnico de Santa Fe. | Foto: DANIEL GARZON HERAZO

“El momento de Harold (Mosquera) es muy bueno, ni hablar de Hugo (Rodallega) que fue goleador del campeonato. Ojalá, sin querer meterme en el trabajo del profe Lorenzo, en Santa Fe vamos a estar felices si él tiene esa anhelada convocatoria”, puntualizó.

Entre otras cosas, Jorge Bava comentó que Independiente Santa Fe va por el bicampeonato, después de imponerse en la final del primer semestre de Liga BetPlay ante Deportivo Independiente Medellín.

Contexto: Santa Fe baja de la nube a sus hinchas: Jorge Bava confirmó noticia sobre Hugo Rodallega

Estamos convencidos y vamos a luchar por el bicampeonato, además de la Copa Colombia. Lo digo convencido por mi trabajo y por cómo vi retornar a los jugadores; vinieron con poco descanso y costó el arranque, pero el fuego no se perdió, que es lo más importante. El físico y lo futbolístico se ha ido recuperando, pero el fuego está intacto”, aseguró.

El estratega charrúa también aprovechó su espacio para hablar del reciente título obtenido con el equipo rojo y blanco de la capital del país. No dudó ni ocultó su felicidad.

Medellín. Junio 29 de 2025. Independiente Medellín enfrenta a Independiente Santa Fe, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 final de vuelta, en el Estadio Atanasio Girardot. (Colprensa - Cristian Bayona).
Jorge Bava fue campeón con Independiente Santa Fe. | Foto: Cristian Bayona

“Estoy muy contento por los logros obtenidos, pero el fútbol es efímero, dimos vuelta a la página y ya trabajamos con miras a este torneo y la Copa, dos objetivos que tenemos”, expresó.

“Es algo que quedará guardado en la historia, no se va a borrar jamás. Hay nuevos compromisos, nuevas metas, queremos defender el título y tener una buena participación en la Copa. Es parte del fútbol, hay que jugarse en seguida y eso es bueno para el espectáculo. Lo disfrutamos, pero se valora a lo largo del tiempo. Las cosas son así y hay que prepararse de inmediato para lo que viene”, terminó, entre otras cosas más.

