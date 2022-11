“Tediosa inauguración”, Iván Mejía y su dura crítica a la bienvenida de Qatar 2022

Desde la elección, hasta el momento de la inauguración, Qatar ha causado polémica. La muerte de trabajadores inmigrantes en la construcción de los escenarios, las prohibiciones y el trato hacia las mujeres.

El estadio Al Bayt fue el escenario escogido para la bienvenida y el partido Qatar vs. Ecuador.

Morgan Freeman se robó el show en la inauguración pues fue quien relató y dejó los mensajes de unión más poderosos.

“Lo que nos une en este momento es más grande de lo que nos divide”, dijo Freeman.

La ceremonia incluyó vestimenta y cánticos propios de la cultura de Medio Oriente. Sudamérica y Europa dijeron ‘presente’ con el grito de “Vamos, vamos Argentina” y “Yo soy español”, como canciones representativas de cada país. Además los himnos de cada Mundial como La copa de la vida (Francia 1998) que interpretó Ricky Martin y el Waka Waka de la colombiana en Sudáfrica 2010.

Además, se recordó a las anteriores Copas del Mundo que a lo largo de los años se han convertido en una tradición como personajes que representan a la flora, la fauna y la cultura de los países anfitriones como Willie en Inglaterra 1966, Fuleco en Brasil 2014, y muchas más.

Sin embargo, poca referencia hacia las mujeres molestó al periodista deportivo colombiano Iván Mejía, quien estuvo muy atento a la inauguración.

La cantante Dana Al-Fardan protagonizó una de las actuaciones musicales en el Estadio Al Bayt. La artista apareció cantando pero con el rostro tapado, lo que avivó la polémica sobre el trato al género femenino.

Ella es una de las personalidades más conocidas de Qatar, quien se encarga de llevar el folklore de su país al planeta. Cabe recordar que ni Shakira, ni Dua Lipa aceptaron la invitación de cantar en el mundial.

“Tediosa inauguración. Ni una mujer en escenario, ni una mención para ellas. A ver, vamos a la pelota!”, dijo Iván Mejía, en su cuenta de Twitter oficial.

Tediosa inauguración. Ni una mujer en escenario, ni una mención para ellas.

A ver, vamos a la pelota!! — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) November 20, 2022

Artistas como Shakira, Dua Lipa, J Balvin, BTS, Jung Kook, Black Eyed Peas, Nora Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie, Aisha, Trinidad Cardona y Davido estaban en la lista principal para la inauguración del evento deportivo mundial.

Sin embargo, la colombiana habría cancelado su cuarta aparición en el magno evento de fútbol tras haber estado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. La artista barranquillera estaba planeada para compartir escenario con la banda surcoreana BTS, J Balvin y la banda Black Eyed Peas.

La periodista Adriana Dorronsoro, en El programa de Ana Rosa, había asegurado que Shakira no estaría en el Mundial. “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo la comunicadora.

No obstante, en plena inauguración del Mundial de Qatar 2022 sí apareció la colombiana, pero no de forma presencial ni virtual, lo hizo a través de la canción Waka Waka, la cual abrió el torneo de Sudáfrica 2010, y que la organización del país árabe decidió incluir entre los temas que sonaron en medio del mencionado evento.