Teo entró a los 59 minutos del partido en medio de ovaciones. Aunque su ingreso influyó en el volumen ofensivo de los tiburones , no le quedó ni una sola jugada con posibilidad de rematar al arco defendido por el paraguayo Rubén Escobar.

El reloj se agotó y Junior no fue capaz de evitar la derrota (1-2) que enciende todas las alarmas de la dirigencia y el cuerpo técnico.

“Son cosas de la vida y el fútbol, muy contento por la vuelta, el recibimiento de la gente en esta institución me lo dio todo, con un traspié que no esperábamos, pero fue un gran rival y hay que felicitarlo”, declaró.

No obstante, en una de sus intervenciones casi confunde a Jordan Barrera con Jarlan , quien es uno de los jugadores menos queridos por la afición juniorista.

Cabe recordar que, más allá del apellido, Jarlan y Jordan no son familia y tampoco tienen nada en común . El volante de la Selección Colombia Sub-20 nació en Soledad (Atlántico), mientras que el creativo del Deportivo Cali es oriundo de Santa Marta (Magdalena).

El desliz de Teo 😅 Teófilo Gutiérrez, quien poco pudo hacer para que Junior no perdiera ante Envigado, atendió la rueda de prensa y por poco confunde a Jordan Barrera con Jarlan. 🤣🙊 #TeoGutierrez #JarlanBarrera #Junior pic.twitter.com/uBmvV96M0n

Más palabras de Teófilo Gutiérrez

La derrota contra Envigado no le quitó la sonrisa a Teófilo Gutiérrez, quien se mostró contento por volver a jugar con el equipo de sus amores y por la ovación que le regalaron al minuto 29 en referencia al número de dorsal con el que se ha hecho conocido a lo largo de su carrera.

La promesa del grupo es que trabajarán para mejorar y subir posiciones en la tabla. Para el de La Chinita faltó “un poco de contundencia, un poco de sociedad, que la tuvimos al final, pero no nos alcanzó. El equipo lo va encontrando. No podemos dejar pasar puntos importantes, pero me sirvió para volver”.